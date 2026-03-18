Авианосец "Нимиц" задержится в строю до 2027 года

Военно-морские силы США сохранят авианосец CVN-68 "Нимиц" на службе до 2027 года, одновременно начиная необходимую подготовку к выводу корабля из эксплуатации и утилизации ядерного топлива. Как уточняет Navy Recognition, введённый в строй в 1975 году корабль остаётся в Индо-Тихоокеанском регионе, поддерживая операции американской морской авиации.

Согласно заявлению Пентагона, подразделение Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries в Вирджинии получило дополнительный контракт на сумму 95,704 млн долларов, который подразумевает предварительное планирование и закупку материалов с длительным сроком поставки, необходимых для подготовки к выводу из эксплуатации авианосца "Нимиц" и выгрузки с него ядерного топлива.

Авианосец "Нимиц", США

U.S. Department of War


Navy Recognition сообщает, что завершение работ по данному соглашению ожидается к марту 2027 года.

"Ранняя подготовка к утилизации корабля промышленного предприятия отражает техническую сложность вывода из эксплуатации атомных авианосцев, – констатирует издание. – Процесс демонтажа включает обширное инженерное планирование, закупку специализированного оборудования и подготовку к извлечению ядерного топлива из реакторов корабля. Судостроительный завод Newport News Shipbuilding остается уникальным – это единственная верфь в Соединенных Штатах, способная строить, заправлять топливом и обслуживать атомные авианосцы. Это делает Newport News Shipbuilding ключевым промышленным предприятием, ответственным за управление жизненным циклом авианосного флота американских ВМС".

Несмотря на вступление в заключительную фазу жизненного цикла, "Нимиц" продолжает выполнять оперативные задачи. В декабре 2025 года авианосец начал, как ожидается, свое последнее развертывание в Южно-Китайском море. Он действует к северо-востоку от малайзийского острова Грейт-Натуна. Миссия происходит в акватории, которая все чаще патрулируется китайскими Военно-морскими силами, судами береговой охраны и подразделениями морской полиции вблизи спорных архипелагов и важных морских путей.

"Оперативная обстановка в этом регионе стала более сложной по мере расширения морского присутствия Китая, – отмечает Navy Recognition. – Пекин также укрепляет военную инфраструктуру в спорных районах Южно-Китайского моря. Развертывание авианосной ударной группы во главе с "Нимицем" демонстрирует устойчивый потенциал американской военно-морской авиации и поддерживает операции по обеспечению свободы судоходства, региональные обязательства в области безопасности и миссии сдерживания, направленные на сохранение региональной стабильности".

Ранее предполагалось, что головной авианосец класса "Нимиц" выведут из эксплуатации до конца 2026 финансового года (завершается 30 сентября). Корабль с водоизмещением свыше 100 тысяч тонн оснащён двумя ядерными реакторами A4W, четырьмя паровыми турбинами и четырьмя гребными валами. Это позволяет кораблю развивать устойчивую скорость более 30 узлов.

На борту "Нимица" размещается авиакрыло численностью более 60 воздушных судов. Это многоцелевые истребители F/A-18E/F "Супер Хорнет", самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер", самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D, а также многоцелевые вертолеты MH-60R и MH-60S "Сихок", используемые для противолодочной борьбы, логистики и поисково-спасательных операций.

За свою долгую историю службы авианосец "Нимиц" участвовал во многих крупных операциях ВМС США. Он действовал на Ближнем Востоке, в западной части Тихого океана и в Индийском океане. Корабль поддерживал боевые задачи во время военных кампаний в Афганистане и в Ираке.

