Шойгу указал на высокий темп развития средств поражения у соперников

Шойгу: любой регион РФ под угрозой на фоне развития средств поражения соперника

Соперники России нарастили высокий темп развития средств поражений. Об этом 17 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном заседании в Уральском федеральном округе.

«Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что еще недавно такие регионы как Урал были вне досягаемости вражеских атак, однако сегодня Урал уже находится в зоне непосредственной угрозы. Он подчеркнул, что недооценка уровня угроз может повлечь за собой трагические последствия, подорвать социально-экономическую стабильность, осложнить выполнение задач тылового обеспечения Вооруженных сил России.

Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябре минувшего года заявлял о создании нового рода войск в составе ВВС Украины — беспилотные системы противовоздушной обороны. По его словам, дроны-перехватчики украинского и иностранного производства сбивают дроны с эффективностью более 70%.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России 17 декабря 2025 года рассказал, что благодаря четкой работе оборонно-промышленного комплекса армия и флот РФ оснащаются самым современным вооружением.