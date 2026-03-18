СМИ: военным Тайваня передали первый корвет-катамаран нового поколения

Военно-морские силы Китайской Республики (Тайвань) получили первый катамаран-корвет второго поколения класса "Тоцзянь". Как сообщает Naval News, скромная церемония передачи состоялась 11 марта на верфи Lungteh Shipbuilding в Илане. Пока ни Минобороны, ни ВМС Китайской Республики, ни судостроительная компания официально не подтвердили передачу корабля.

Naval News напоминает, что программа создания новых кораблей в интересах ВМС Тайваня стартовала весной 2010 года. Корветы класса "Тоцзян" разработаны Центром военно-морского кораблестроения в Гаосюне.

Первый корвет второй партии класса "Тоцзян", Тайвань Naval News / Lee Chung Wei

Эти корабли предназначены для противодействия более совершенным кораблям ВМС Народно-освободительной армии Китая за счет использования тактики "бей и беги". Поэтому "Тоцзян" сконструирован по типу катамарана с применением технологий уменьшения радиолокационной заметности.

Головной корвет "Тоцзян" ввели в строй в 2014 году. Первый серийный корабль, построенный по модернизированному проекту, пополнил состав флота Тайваня в сентябре 2021 года. Как и первый корвет, он выполнен по схеме катамарана. Еще пять корветов первой партии ввели в строй в 2023–2024 годах.

По данным Naval News, корабли первой партии оснащена радиолокационной станцией управления огнём STIR 1.2 EO Mk2. Партия второго поколения оснащается станцией ​​управления огнём NA-30S Mk2 от итальянской группы Leonardo.

Постройка пяти корветов класса "Тоцзян" второго поколения началась в 2024 году, а их поставка запланирована на период с марта по декабрь 2026 года.

Серийные корветы больше головного корабля "Тоцзян": водоизмещение увеличилось с 567 до 700 тонн, длина корпуса – 60,4 метра, ширина – 14 метров. Максимальная скорость – 45 узлов, дальность плавания – 2000 морских миль. Экипаж – 41 человек.

За счет особой конструкции корпуса корветы способны выполнять задачи при волнении на море до 7 баллов с высотой волн от 6 до 9 метров.

Корвет вооружен восемью дозвуковыми противокорабельными ракетами "Сюнфэн-2" (Hsiung Feng II) и восемью сверхзвуковыми ракетами "Сюнфэн-3", чья дальность применения достигает 150 км. В качестве основного орудия используется 76-мм артустановка, для ближнего боя предназначены 20-мм арткомплекс Phalanx CIWS и 12,7-мм пулеметы.