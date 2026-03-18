В войсках беспилотных систем рассказали о работе операторов БПЛА и аналитиков

Операторы дронов выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), опираясь на данные, собранные аналитиками-метеорологами Войск беспилотных систем (ВБС) РФ. Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань 17 марта показал работу командно-наблюдательного пункта 15-го отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Отмечается, что на рабочих местах в пункте управления кроме комбата находятся еще двое военнослужащих. При этом относительная молодость операторов и младших командиров — одна из отличительных черт нового рода войск, который развивался во время СВО.

Командир взвода ударных FPV-дронов коптерного типа младший сержант Евгений Карелин находится на этой должности, но сам не управляет дроном. Однако со времени своего попадания на фронт в 2022 году он, находясь в пехоте, начинал летать и развиваться в направлении БПЛА. Он рассказал, что сначала пробовал сам применять ударные дроны при выполнении боевых задач на переднем крае. Когда стало получаться, офицер БПЛА предложил ему должность.

«Сначала я обучился на оператора, попал на передок и работал километрах в 2–2,5 от противника. Потом предложили должность инструктора, я обучился на инструктора и некоторое время сам обучал людей на беспилотные летательные аппараты ударные. Потом уже поехал на обучение в «Рубикон», и после этого стал уже командиром взвода», — отметил Карелин.

Он также вспомнил, как летом 2023 года смотрел первые видеозаписи с успешными ударами российских FPV-дронов по украинской наступающей технике и вместе с товарищами с помощью доступной информации начинал сам осваивать новый вид вооружения, чтобы искать и собирать всю доступную информацию о нем в открытых источниках.

Кроме того, рядом с Евгением работает представитель сразу двух редких специальностей — начальник метеорологической станции младший сержант Даниил Бугаев. Помимо вопросов погоды, он занимается аналитикой, где ведет статистику применений разных моделей дронов и боеприпасов. Так, первый аспект работы осуществляется по аналогии с авиацией, поскольку БПЛА самолетного типа является метеозависимым видом вооружения, в то время как второй метод — новинка войск БС и связан с внедрением новых систем сбора данных и их анализа в Российской армии.

«Аналитик занимается сбором и обработкой информации по применению FPV-дронов. Если применение было неуспешным, дает подсказку пилоту, что исправить, чтобы применение в следующий раз было успешным. В том заключается работа аналитика. Он также ведет статистику», — указал Бугаев.

Он подчеркнул, что войска БС — новый род войск, поэтому важно отмечать и исправлять ошибки, чтобы совершенствовать работу. Даниил пояснил, что аналитик просматривает видео с дрона и дает оценку возможных неполадок — это могут быть проблемы со связью, разряженный аккумулятор и другое.

Бугаев из семьи военных и хотел служить с детства. В 2024 году он подписал контракт при совершеннолетии. На данный момент 20-летний аналитик не только изучает технические аспекты работы БПЛА, но и старается побольше узнать о работе штаба. Он подчеркнул, что нашел себя в армии и этом роде войск и всерьез нацелился стать офицером.

Командир орудия Кирилл Чернов 9 марта рассказал, что российские военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 1-го дивизиона 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» используют оружие в качестве контрбатарейной борьбы на днепропетровском направлении в зоне СВО. По его словам, среди пораженных целей часто встречаются польские орудия.