Иран: Мы используем тактику боксёра Мохаммеда Али

Источник изображения: topwar.ru

18-е сутки продолжается обмен ударами между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой. Появляются сообщения о том, что Китай направляет в Иран крупную партию гуманитарной помощи.

В правительстве Китая сообщают, что партия «гуманитарки» будет отправлена в Исламскую Республику Ирана в связи с ухудшающейся гуманитарной ситуацией в стране, вызванной непрекращающимися ударами, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Наряду с Ираном Китай решил направить гумпомощь в Ирак, Ливан и Иорданию.

Оппоненты Китая уже заявили, что Иорданию в этот список Пекин включил якобы в связи с тем, чтобы «не вызвали подозрений действия по отправке помощи исключительно Ирану и его союзникам в регионе». На самом деле сложно назвать Ирак и Ливан союзниками Тегерана. Военная помощь из этих стран идёт вовсе не от правительственных сил, а от вооружённых формирований – иракской шиитской милиции и «Хизбаллы».

Тем временем в самом Иране заявляют, что придерживаются тактики легендарного боксёра Мохаммеда Али. Описывается она так:

Сначала выстоять, потом атаковать, когда противник уже истратит основные силы и будет думать, что ты практически повержен.

Мохаммед Али - американский боксёр. Настоящее имя Кассиус Клей. Олимпийский чемпион 1960 года. Провёл 61 бой, одержав 56 побед, из которых значительно больше половины (37) - нокаутом.

Пока Иран, несмотря на значительные трудности, действительно держится стойко. Потеря высшего руководства и командования никак не сказалась на его способности наносить болезненные удары. И если у Ирана в арсенале остаются крупные объёмы ракетно-дронового вооружения, то Тегеран перед противниками, испытывающими трудности с ПВО-ПРО, может поставить задачу «со звёздочкой». Но для этого, руководствуясь логикой самого Ирана, всё же сначала нужно выстоять.