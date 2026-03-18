Египет перешел к этапу полномасштабного производства 155-мм СГ K9A1EGY "Тандер"

ЦАМТО, 17 марта. На мощностях египетского госпредприятия "Танковый завод №200" (Abu Zaabal Engineering Industries), входящего в структуру Министерства военного производства Египта, официально начат этап полномасштабного лицензионного серийного производства 155-мм СГ K9A1EGY "Тандер".

Проект реализуется в рамках комплексного соглашения о передаче технологий (ToT), заключенного с южнокорейской корпорацией Hanwha Aerospace.

Согласно отчету Министерства военного производства Египта о ходе выполнения оборонного заказа, предприятие завершило цикл освоения сборки из машинокомплектов и перешло ко второму этапу программы, предусматривающему глубокую локализацию ключевых узлов и агрегатов. Для выпуска артиллерийских систем задействована промышленная инфраструктура, которая на протяжении последних десятилетий обеспечивала лицензионную сборку основных боевых танков (ОБТ) M1A1 "Абрамс". Опыт, накопленный персоналом завода в рамках американо-египетского сотрудничества, стал базой для оперативного развертывания линий по выпуску современной самоходной артиллерии. По состоянию на март 2026 года подтверждена подготовка к передаче ВС Египта первого артиллерийского батальона (дивизиона).

Контракт на поставку и организацию производства СГ K9A1EGY стоимостью около 1,7 млрд. долл. был подписан 1 февраля 2022 года Министерством обороны Египта и Hanwha Aerospace при активном содействии Управления программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA). Программа промышленного партнерства носит долгосрочный характер и включает следующие обязательства сторон: изготовление и поставка 216 ед. самоходных гаубиц в спецификации K9A1EGY; поставка 51 бронированной машины управления огнем K11 и 39 транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) K10. Каир намерен поэтапно наращивать долю комплектующих национального производства, доведя этот показатель до 67% к 2029 году.

Выполнение работ распределено следующим образом: "Танковый завод №200" отвечает за изготовление и сварку бронекорпусов, башен и финальную сборку машин; "Завод №100" (Abu Zaabal Engineering Industries) специализируется на производстве артиллерийской части (155-мм орудийных стволов); компания Arab International Optronics (AIO) локализует выпуск автоматизированных систем управления огнем (АСУО) и электронных компонентов систем наведения.

СГ K9A1EGY "Тандер" представляет собой глубокую модернизацию базовой платформы K9, адаптированную под климатические условия региона и тактико-технические требования ВС Египта. Ключевым аспектом версии EGY является интеграция узлов, исключающих зависимость от экспортных ограничений третьих стран (в частности, Германии).

Машины оснащаются новыми дизельными двигателями SMV1000 мощностью 1000 л.с. производства южнокорейской компании STX Engine. Египет закупил 355 ед. данных двигателей на общую сумму порядка 102 млн. долл. для обеспечения как основного производства, так и ремонтного фонда.

Для производства корпусов и башен на египетских мощностях Hanwha Aerospace разместила заказы на поставку специализированной броневой стали у австралийской компании Bisalloy Steel.

Установлена 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Обеспечивается дальность стрельбы свыше 40 км активно-реактивными снарядами (АРС) и до 50 км при использовании высокоточных управляемых боеприпасов M982A1 Excalibur (США).

В январе 2025 года Hanwha Systems заключила контракты на поставку тактических систем управления огнем на суммы 30,5 млрд. вон (для K11) и 44,3 млрд. вон (для K9A1), интеграция которых на египетских мощностях продлится до декабря 2028 года.

Реализована поддержка режима одновременного огневого налета (MRSI) – 3 выстр. за 15 сек. Максимальная скорострельность составляет 6-8 выстр./мин. ТЗМ K10 обеспечивает автоматизированную конвейерную перезарядку с темпом до 12 выстр./мин без выхода экипажа из защищенного контура.

Реализация программы имеет приоритетное значение для модернизации Сухопутных войск Египта, позволяя заменить устаревшие буксируемые системы и самоходные установки M-109 ранних серий на высокомобильные платформы с цифровым управлением. Помимо сухопутных соединений, системы K9A1EGY планируется активно использовать в интересах ВМС Египта в качестве мобильных комплексов береговой обороны для контроля прибрежной зоны и блокирования морских подходов (концепция A2/AD).