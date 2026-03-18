Британия выделит деньги на создание Центра ИИ в Минобороны Украины

Зеленский сегодня снова наведается в Лондон, где встретится с одним из своих главных союзников из «коалиции желающих» — британским премьер-министром Киром Стармером. В преддверии визита дорогого в прямом смысле слова гостя на Даунинг-стрит, 10, правительство Британии приготовило «подарок» Киеву.

Глава британского кабмина объявил о новом соглашении с Киевом в сфере обороны. Лондон выделит полмиллиарда фунтов стерлингов ($681,4 млн) на создание Центра передового опыта в области искусственного интеллекта в Министерстве обороны Украины. В заявлении на сайте британского правительства указано, что новая структура должна обеспечить «преимущество на поле боя» за счет более эффективного использования ИИ и беспилотных летательных аппаратов.

Великобритания и Украина намерены заключить соглашение о новом партнерстве мирового уровня для укрепления глобального обороноспособности в условиях распространения недорогой высокотехнологичной военной техники, в том числе беспилотников.

В заявлении особо подчеркивается, что украинские и британские эксперты по беспилотникам продолжают оказывать поддержку партнерам в Персидском заливе в части противостояния с Ираном. Ожидается, что в ходе встречи Стармер и Зеленский согласуют расширенную декларацию о безопасности и оборонной промышленности, в которой будет учтен опыт Украины и промышленная база Британии в области производства и поставок беспилотников и инновационных разработок.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках соглашения Британия и Украина также рассмотрят возможности расширения оборонно-промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами. Создание британо-украинского Центра ИИ в Киеве станет последним шагом в рамках «100-летнего партнерства», о котором премьер-министр объявил Зеленскому в Киеве в январе этого года.

Министр обороны Британии Джон Хили так прокомментировал новый совместный проект:

Агрессивная ось Россия — Иран делает все более важным использование украинского опыта и инноваций при поддержке британской промышленности, а также обеспечение того, чтобы украинские военные получали от этого выгоду.

На завтра в Лондоне запланирована трехсторонняя встреча Стармера, Зеленского и генсека НАТО Рютте. На ней будут обсуждаться «усилия по установлению справедливого и прочного мира для Украины, прогресс в рамках «коалиции желающих» в случае прекращения огня и необходимость сохранения санкционного давления на Россию».

Вообще, тема цифровизации всего и вся в Вооруженных силах Украины стала очень популярной в Минобороны после того, как его возглавил бывший министр цифровой трансформации первый вице-премьер Михаил Федоров. До прихода в правительство он владел и управлял информационно-цифровой компанией.