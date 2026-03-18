Lockheed Martin передала Японии второй комплект РЛС AN/SPY-7(V)1

ЦАМТО, 17 марта. Компания Lockheed Martin официально объявила о передаче Минобороны Японии второго комплекта РЛС AN/SPY-7(V)1.

Данная поставка является ключевым этапом реализации национальной программы строительства двух морских платформ в рамках программы ASEV (Aegis System Equipped Vessels).

Передача материальной части осуществлена в рамках прямого коммерческого контракта (DCS) при посредничестве японской корпорации Mitsubishi. Поставленные компоненты предназначены для интеграции на второй корпус серии ASEV. Первая партия радиолокационных систем была передана заказчику в июне 2025 года.

Согласно заявлению вице-президента подразделения многодоменных боевых решений Lockheed Martin Чандры Маршалл, строгое соблюдение графика отгрузок подтверждает высокую степень технологической готовности и налаженные темпы серийного производства РЛС семейства SPY-7 для ключевых зарубежных партнеров.

Перед отправкой в Японию второй комплект систем прошел расширенный цикл комплексных наземных испытаний на специализированном стенде Lockheed Martin в Мурстауне (шт.Нью-Джерси). Данный подход позволяет заблаговременно провести верификацию программно-аппаратного интерфейса, что минимизирует технические риски при последующем монтаже РЛС на носители и гарантирует ввод кораблей в эксплуатацию в установленные сроки.

Программа ASEV была инициирована Кабинетом министров Японии в качестве мобильной альтернативы отмененному проекту наземных комплексов Aegis Ashore.

Текущие планы Министерства обороны предусматривают строительство двух платформ, которые станут наиболее мощными надводными кораблями в составе Морских сил самообороны Японии. Проектные характеристики носителей включают стандартное водоизмещение около 12000 т (полное может превышать 14000 т), длину 190 м и ширину 25 м. Строительство головного корабля серии ведется на мощностях компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI), за второй корпус отвечает верфь Japan Marine United (JMU). Ввод кораблей в состав флота запланирован на 2027 и 2028 финансовые годы, соответственно.

Многофункциональная РЛС AN/SPY-7(V)1 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) функционирует в S-диапазоне и использует современные приемо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN). Технологический базис системы был отработан при создании американского радара большой дальности LRDR (Long Range Discrimination Radar). По официальным данным производителя, возможности SPY-7 по дальности обнаружения, точности сопровождения и селекции ложных целей более чем в три раза превосходят показатели РЛС AN/SPY-1D, которыми оснащены эсминцы УРО классов Atago и Maya. Важной особенностью программы является высокий уровень промышленной кооперации. В частности, японская компания Fujitsu задействована в производстве ключевых блоков питания для антенных постов.

Боевая эффективность ASEV будет обеспечена интеграцией корабельной АСУ Aegis Baseline 9/J7.B и наличием 128 ячеек установки вертикального пуска (УВП) Mk.41. В состав многоуровневого оборонительного и наступательного вооружения войдут противоракеты SM-3 Block IIA для перехвата целей за пределами атмосферы, ЗУР большой дальности SM-6 для эшелонированной ПВО/ПРО, а также крылатые ракеты Tomahawk. В среднесрочной перспективе рассматривается возможность оснащения кораблей гиперзвуковыми перехватчиками GPI (Glide Phase Interceptor).

Помимо японского флота, РЛС семейства SPY-7 выбрана для перспективных фрегатов ВМС Канады (проект CSC) и ВМС Испании (класс F-110).