В Беларуси продолжаются работы по совершенствованию линейки роботизированных платформ "Адунок"

268
0
0
АДУНОК-М
Белорусский автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательно-огневой комплекс АДУНОК-М.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 марта. ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" (Республика Беларусь) продолжает развивать и совершенствовать линейку роботизированных гусеничных платформ собственной разработки под брендом "Адунок".

Как сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома Республики Беларусь, на сегодняшний день изделия семейства "Адунок" проходят опытную эксплуатацию в различных силовых ведомствах страны. Платформы задействуются в учениях и учебных мероприятиях подготовки личного состава, выполняют задачи в инженерных войсках, а также принимали участие в недавнем оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В настоящее время семейство включает четыре модификации, различающиеся по массе, габаритам и грузоподъемности: "Адунок-М120", "Адунок-М200", "Адунок-М250", "Адунок-М700".

Все платформы оснащены электродвигателями, что обеспечивает низкую заметность и высокую надежность. Гусеничная формула дает им значительное преимущество в проходимости перед колесными аналогами: платформа уверенно преодолевают бездорожье, подъемы, спуски и работают на сложном рельефе.

Функционал платформ универсален:

- установка дистанционно управляемых боевых модулей "Адунок-МБЛ", "Адунок-2ПБ" и "Адунок-В2";

- доставка грузов, боеприпасов, топлива и продовольствия;

- эвакуация раненых с поля боя.

Управление осуществляется по защищенному радиоканалу. Дальность связи на открытой местности достигает 10 км. Грузоподъемность самой тяжелой модели семейства – "Адунок-М700" – составляет 700 кг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

