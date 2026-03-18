В ФСБ раскрыли сумму потенциального ущерба в сфере ОПК за 2025 год

ТАСС: в 2025 году ФСБ предотвратила ущерб ОПК на сумму более 30 млрд рублей

В 2025 году ФСБ предотвратила ущерб от возможных хищений денежных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на сумму более 30 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил оперативный сотрудник спецслужбы.

Он уточнил, что в прошлом году было возбуждено более 700 уголовных дел, а свыше 200 лиц были осуждены. В федеральный бюджет и организациям ОПК были возвращены около 10 млрд рублей, добавил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали руководителей двух коммерческих организаций по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий ОПК.

По данным ведомства, операцию провели совместно с МВД. Следствие считает, что фигуранты ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК и похитили деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения.

На днях московская полиция объявила в международный розыск бизнесмена Никиту Толчанова, имеющего гражданство России и Китая, по делу о мошенничестве при поставках средств защиты для Минобороны. По версии следствия, предприниматель, уехавший в КНР, выступал посредником в схеме поставок продукции китайского завода концерну «Калашников» по завышенным ценам.

Ранее обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили почти половину суммы ущерба.

Олеся Филиппова

