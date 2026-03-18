Формальный предлог? Кто должен реагировать на увеличение контингента США в Румынии

Борис Рожин — о том, как НАТО усиливается на восточном фланге и при чем здесь Иран и Россия

После начала операции США и Израиля против Ирана и последующего крушения расчетов на блицкриг по свержению иранского правительства Вашингтон столкнулся с необходимостью срочно формировать новый план войны, которая может затянуться на месяцы. Среди различных идей корректировок примечательным эпизодом стало решение о размещении дополнительного военного контингента армии США в Румынии. Формальным предлогом для этого является "обеспечение операций против Ирана". Чем это особенно важно для России?

Не первый сигнал

У этих действий есть определенная предыстория. Еще в период фактического демонтажа договоров об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и о размещении комплексов США в Румынии Вашингтон неоднократно заявлял, что делается это именно для "противодействия иранским баллистическим ракетам, угрожающим Европе и НАТО". Москва в свою очередь указывала, что это ложный предлог — размещение ПРО в Румынии является частью стратегического давления США и НАТО на Россию и продвижения сил альянса на восток. При Джордже Буше — младшем была заложена основа — соглашение о доступе к военным объектам в Румынии, а при Бараке Обаме в Девеселу появились системы ПРО — программа "Европейский поэтапный адаптивный подход" (EPAA).

Строительство базы ПРО началось в 2013 году и завершилось в декабре 2015 года. Там была размещена система Aegis Ashore, а также на ротационной основе появлялась ПРО THAAD, которая среди прочего представляет определенную угрозу и для российских ракет. Эти шаги изначально рассматривались военно-политическим руководством России и экспертным сообществом как часть стратегии Вашингтона, направленной на подрыв ракетно-ядерного паритета и достижение стратегического превосходства США над РФ в стратегических вооружениях.

После начала прокси-войны Запада против России на Украине база начала позиционироваться как важный инструмент "сдерживания Москвы". А от формального прикрытия "защиты от иранских ракет" фактически отказались.

Что касается "живой силы", то достаточно крупные контингенты войск армии США (а там и тяжелая бронетехника, и различные ракетные системы) на регулярной основе начали появляться в Румынии также во второй половине 2010-х годов. Все это было в рамках различных многонациональных учений сил НАТО, которые, правда, сразу имели, как правило, антироссийскую "легенду". Кроме того, в Румынию все чаще стали "залетать" истребители и бомбардировщики США, в том числе и стратегические.

По нарастающей

После 2022 года Бухарест был тесно включен в систему обеспечения конфликта на Украине. В частности, страну использовали как логистический хаб для перевалки военных грузов через Дунай и вдоль румынского побережья Черного моря киевскому режиму. Через Румынию обеспечивались операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанные с борьбой за остров Змеиный, а также удары по кораблям и судам Черноморского флота.

Совсем не скрывается, что целью ряда операций — в частности, через Румынию — является сохранение контроля Киева над оставшейся частью побережья Черного моря.

Помимо этого, в 2022-м на территории Румынии началось более масштабное развертывание сухопутных контингентов США и НАТО. Так, там стали базироваться до 4 тыс. солдат и офицеров элитной 101-й воздушно-десантной дивизии, части 82-й воздушно-десантной дивизии и 2-й кавалерийский полк. Помимо этого, на территории страны дислоцированы различные вспомогательные подразделения, разведывательные структуры, системы мониторинга воздушного пространства и т.д. Воздушное пространство Румынии регулярно использовалось самолетами-разведчиками США и НАТО (B-52, B-1B Lancer), истребителями F-35, а также беспилотными разведчиками.

А буквально в 2025 году на территории Румынии прошла целая серия военных учений — Steadfast Dart (около 10 тыс. человек), Sea Shield (более 2,5 тыс.), Dacian Fall (более 5 тыс.) и Saber Guardian (порядка 6 тыс.).

С осени территория Румынии активно используется США и НАТО для проведения антироссийских учений "Восточный часовой". 14 сентября 2025 года Бухарест без всяких доказательств обвинил Москву в "прилете российского дрона по территории Польши" и использовал это как обоснование для активного участия войск Североатлантического альянса в тренировках на территории Румынии, направленных на "сдерживание России".

Важнейшую роль сегодня играет военная база "Михаил Когэлничану". Согласно озвученным планам по ее расширению и модернизации, она должна стать крупнейшей базой США и НАТО на восточном фланге блока. Расположенная в 26 км к северо-западу от крупнейшего морского порта страны Констанцы, она имеет очень удачное географическое расположение. В радиус действия дислоцированных на ее территории самолетов попадает большая часть Черноморского региона, включая как Украину, так и российские регионы. Эта авиабаза начала использоваться США и НАТО еще в 1999 году и сыграла важную логистическую роль в обеспечении агрессии против Ирака в 2003-м. В 2010–2018 годах там пребывал ротационный контингент армии США до 500 солдат и офицеров. С февраля 2017 года на базе дислоцировался батальон бронетанковой бригадной боевой группы с периодом ротации девять месяцев. Кроме того, в этот период на базе размещались вертолеты 1-й боевой авиационной бригады 1-й пехотной дивизии. В целом это стандартные уровни присутствия и циклы ротации, но само их нахождение в этой зоне не может не вызывать реакцию. Тем более что после начала СВО на этой базе наблюдается системный рост американского военного контингента.

Помимо американских сил на базе "Михаил Когэлничану" размещены военизированные представители Британии, Германии, Италии и ряда других членов НАТО. Если к 2024 году численность контингентов Североатлантического альянса на этой базе оценивалась в 4–5 тыс. человек, то согласно стратегическим планам, к 2040-му общая численность военного и обслуживающего персонала базы будет насчитывать 25–30 тыс. Это принципиальное и кардинальное расширение территории, постройка дополнительных взлетно-посадочных полос (ВПП), инфраструктуры базирования и хранения техники, казарм, новых подъездных путей, мостов и т.д. Как ожидается, по размерам "Михаил Когэлничану" в 1,5–2 раза будет превышать крупнейшие американские базы в Германии. А суммарный объем вложенных средств в проект составит свыше $4,5 млрд.

На мой взгляд, такие суммы и горизонт планирования хорошо указывают на то, что США собираются обосноваться в Черноморском регионе всерьез и надолго.

Необходимость передислокации

При этом, согласно последним заявлениям, как раз на территории базы "Михаил Когэлничану" и планируется разместить дополнительный контингент из 500 солдат, офицеров и специалистов для действий против Ирана. Предполагается, что ввиду поражения Тегераном целого ряда американских авиабаз на Ближнем Востоке, а также британской "Акротири" на Кипре (атакована дронами "Хезболлы" из Ливана) "фортпост" в Румынии хотят использовать для размещения воздушных танкеров "Боинг КС-135 Стратотанкер". Этот самолет-заправщик играет важнейшую роль в обеспечении авиаударов по Ирану. Дислоцируясь на территории Румынии, они смогут обеспечивать дозаправку в воздухе американских самолетов, атакующих из воздушного пространства Сирии и Ирака. На сегодняшний день США лишились одного такого танкера в Западном Ираке, повреждены еще шесть также в Ираке и Саудовской Аравии (во время ударов Ирана по военной базе "Принц Султан").

Важным фактором в официальном разрешении Румынии использовать базу "Михаил Когэлничану" для действий против Ирана является то, что Тегеран заявил, что любая база США в любой стране станет его законной целью, если с нее начнется нападение на Исламскую Республику. Таким образом, румынское руководство подставляет свою территорию под удар.

А Иран располагает баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, которые вполне способны достичь Румынии — при запуске через северо-запад и с полетом над Арменией и Грузией, которые имеют крайне ограниченные возможности ПРО и не смогут их перехватить. Речь идет о ракетах "Шахаб-3", "Сумар" и "Саджиль-2" с радиусом действия свыше 2 тыс. км. Они могут поражать цели на всей территории Румынии, включая и базу "Михаил Когэлничану", и базу ПРО в Девеселу. По сути, не Иран представляет угрозу для Румынии, а именно действия США и румынского правительства. Не обязательно, что Иран будет наносить удары по Румынии, но такая вероятность возрастает.

При этом, отмечу, подобный сценарий втягивания Бухареста в войну вряд ли был бы возможен без фальсификации президентских выборов в Румынии. Напомню, в декабре 2024 года с них был снят Кэлин Джорджеску. В частности, он придерживался резко суверенистских позиций, критиковал размещение базы ПРО в Девеселу, называя ее "позором дипломатии", ставил под сомнение целесообразность членства Румынии в НАТО в его нынешнем виде. Так что его взгляды явно ставили под угрозу планы использования Румынии в качестве антироссийского плацдарма. США публично осуждали поведение Брюсселя, который постоянно и открыто вмешивается в выборы как членов ЕС, так и стран НАТО. Но при этом Вашингтон не стесняется использовать покладистость фактически назначенного Брюсселем румынского руководства, которое готово и далее предоставлять территорию страны для "сдерживания России", втягивать Румынию в ближневосточную авантюру.

В Москве не дремлют

Здесь важно понимать — угроза со стороны США и НАТО (при всех декламациях и попытках прийти к мирному урегулированию на Украине) для России (в том числе с территории Румынии) при нынешней американской администрации не снизилась. Все так же слышны заявления о планах ввода войск НАТО на Украину — также и с территории Румынии для установления контроля над Одессой и Одесской областью. Не просто не исчезли проблемы, а перешли в фазу прямой угрозы размораживания конфликта по линии Приднестровской Молдавской Республики. Дают о себе знать и идеи аннексии Молдавии и включения ее в состав Румынии.

В этой связи сохранение крупных контингентов США и НАТО в Румынии, обладающих системами ПВО и ПРО, а также широким набором различных ударных платформ, делает эту угрозу для России системной. Поэтому любое увеличение военных возможностей в Румынии может и должно трактоваться как потенциальное наращивание угроз для РФ, какими бы предлогами оно ни обосновывалось.

Российское военно-политическое руководство неоднократно призывало и Брюссель, и Вашингтон, и Бухарест прекратить культивирование военной угрозы, перейти к формированию новой единой и неделимой системы европейской безопасности. Это включает, в частности, различные договорные ограничения, которые снизят вероятность конфликта, в том числе в Черноморском регионе.

Но все эти предложения были последовательно отвергнуты Западом и румынскими властями, что лишь подтверждает сознательный курс на обострение. Россия отвечает на это комплексом военно-технических мер — продолжает наращивать свои ударные возможности в Черноморском регионе, где ВС РФ располагают широкой номенклатурой крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет (которые, кстати, отлично показывают себя в ходе СВО на Украине, в том числе в условиях противодействия западных систем ПВО, идентичных тем, которые развернуты в Румынии). Наибольшую опасность для противника представляют системы типа "Искандер-М", "Циркон", "Кинжал" и "Оникс". Кроме того, продолжают развиваться и беспилотные системы, которые способны с Крыма или Кавказа поражать объекты НАТО на территории Румынии. Помимо этого, идет активная работа и по развитию безэкипажных катеров для действий в прибрежных зонах противника.

По сути, Румыния сейчас просто не является субъектной страной, способной принимать самостоятельные решения, а действия Вашингтона и Брюсселя в вопросах использования ее территории против России вполне осознанны. То, что ее еще можно задействовать и против Ирана, лишь подтверждает "ценность" милитаризации Румынии в глазах борцов за "порядок, основанный на правилах".

Правда, как показывает ход войны против Ирана, головокружение от успехов может привести к печальным последствиям и для архитекторов агрессии, и для тех стран, которые передали свою субъектность под внешние контуры управления.

Борис Рожин, Эксперт Центра военно-политической журналистики

