Франция разработала реактивную артиллерию FLP-T 150 с дальностью стрельбы 150 км

Пока США меряются мускулами с Ираном, французский ВПК тихо, но гордо представил новую «игрушку». Концерны ArianeGroup и Thales совместными усилиями разработали реактивную систему FLP-T 150, способную достать противника в 150 километрах от точки пуска.

Главная фишка даже не в дальности, а в происхождении: это первый крупный артиллерийский проект Старого Света, созданный самостоятельно, без единого американского болта.

Разработчики подчеркивают: система не подпадает под действие печально известного режима ITAR, то есть американцы не смогут заблокировать ее продажу или ограничить применение. Намек прозрачный: пока Вашингтон трясет санкционными списками и решает, кому можно стрелять, а кому нельзя, Париж готовит собственный «кулак».

Конструктивно FLP-T 150 напоминает концепт, который уже обкатали в Израиле и Южной Корее: контейнерный модуль на гидравлической платформе. Это дает быстро перезаряжаться и не возиться с пакетами направляющих. Скоростные боеприпасы и архитектура, позаимствованная у баллистических систем, обещают высокую точность даже в условиях плотной радиоэлектронной борьбы.

Французское военное ведомство уже окрестило проект FLP-T 150 частью программы «Дальняя наземная стрельба» (Frappe Longue Portée Terrestre), запущенной еще в 2023 году. Бюджет – около 600 миллионов евро. К 2030 году армия должна получить минимум 13 установок, которые заменят нынешние Lance-Roquette Unitaire. Демонстрационный пуск намечен на этот год.