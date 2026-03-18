Военное обозрение

Франция разработала реактивную артиллерию FLP-T 150 с дальностью стрельбы 150 км

Источник изображения: topwar.ru

Пока США меряются мускулами с Ираном, французский ВПК тихо, но гордо представил новую «игрушку». Концерны ArianeGroup и Thales совместными усилиями разработали реактивную систему FLP-T 150, способную достать противника в 150 километрах от точки пуска.

Главная фишка даже не в дальности, а в происхождении: это первый крупный артиллерийский проект Старого Света, созданный самостоятельно, без единого американского болта.

Разработчики подчеркивают: система не подпадает под действие печально известного режима ITAR, то есть американцы не смогут заблокировать ее продажу или ограничить применение. Намек прозрачный: пока Вашингтон трясет санкционными списками и решает, кому можно стрелять, а кому нельзя, Париж готовит собственный «кулак».

Конструктивно FLP-T 150 напоминает концепт, который уже обкатали в Израиле и Южной Корее: контейнерный модуль на гидравлической платформе. Это дает быстро перезаряжаться и не возиться с пакетами направляющих. Скоростные боеприпасы и архитектура, позаимствованная у баллистических систем, обещают высокую точность даже в условиях плотной радиоэлектронной борьбы.

Французское военное ведомство уже окрестило проект FLP-T 150 частью программы «Дальняя наземная стрельба» (Frappe Longue Portée Terrestre), запущенной еще в 2023 году. Бюджет – около 600 миллионов евро. К 2030 году армия должна получить минимум 13 установок, которые заменят нынешние Lance-Roquette Unitaire. Демонстрационный пуск намечен на этот год.

Израиль
Иран
США
Франция
Компании
Thales
Проекты
Ariane РН
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя