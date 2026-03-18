В России спроектировали нейросетевой боевой дрон

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) спроектировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) со встроенной системой управления, которая работает на основе нейросети. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ознакомилось с патентом. Разработка представляет собой гусеничную платформу с модулями, которые можно оперативно менять. Для управления используется FPV-система и решение на основе нейросети. Оно позволяет выполнять задачи независимо от оператора. При потере сигнала от воздействия систем радиоэлектронной борьбы аппарат автоматически идет к стартовой позиции.

Боевой дрон может выполнять разведывательные задачи и осуществлять огневую поддержку в различных условиях. Также НРТК способен устанавливать противотанковые мины ТМ-62. Модульная конструкция позволяет адаптировать машину к задаче.

Ранее в марте стало известно, что новый НРТК «Уран-3» передали на испытания. Гусеничный робот оснащен тралом для обезвреживания противопехотных мин. Он также несет боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

