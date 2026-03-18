Иран не рассматривает дипломатических путей завершения конфликта с США

281
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иран не ведет никаких переговоров с США и не рассматривает дипломатических путей завершения конфликта. Об этом заявили в МИД исламской республики.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг вбросы западной прессы о том, что якобы ведет переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. По словам иранского министра, последняя встреча с представителем Трампа была еще до начала бомбардировок Ирана, на сегодняшний день никаких контактов нет и не планируется. Все вбросы направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров. Кто-то снова хочет сыграть на падении цен на нефть.

Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его «работодатель» принял решение покончить с дипломатией, нанеся очередной незаконный военный удар по Ирану.

Иран вообще не рассматривает переговорный трек в качестве способа остановить конфликт, республика сосредоточена на продолжении отражения агрессии США и Израиля, готовясь к затяжному конфликту. Переговоры возможны только при выполнении условий Ирана, среди которых: снятие с Ирана всех санкций, вывод всех американских баз с Ближнего Востока, возвращение всех ранее замороженных активов Ирана, а также выплата репараций за причиненный ущерб.

Судя по заявлениям Трампа, США на это не пойдут, поэтому конфликт будет продолжен, грозя перерасти в затяжной, что с большой долей вероятности поставит крест на дальнейшей политической карьере Трампа.

