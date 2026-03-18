Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"

Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей деталей, устанавливаемых на дизель-электрических подводных лодках проекта 636.3 "Варшавянка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что в 2021–2022 годах инженер действовал в составе организованной группы и за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал техническую документацию, подпадающую под экспортный контроль – чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах, устанавливаемых на подлодках типа "Варшавянка". В материалах дела также отмечается, что иностранная компания, получавшая документацию, не признана ведущей деятельность против безопасности Российской Федерации. Вместе с тем суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.

Гребной винт ДЭПЛ "Колпино" FlotProm, Никита Григорьев

Подсудимый вину не признал, отмечает ТАСС. В суде он заявлял, что считал передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями, предназначенными якобы для ремонта техники, и отрицал осведомленность о конечном иностранном получателе. Он также утверждал, что не знал о действии режима экспортного контроля.

Суд не согласился с этими доводами, указав, что инженер обладал значительным профессиональным опытом, имел доступ к специализированной документации и был осведомлен о военном назначении дизельных агрегатов и их комплектующих. В судебных документах подчеркивается, что согласованность действий, характер переписки фигурантов дела и обсуждение мер конспирации опровергают версию защиты о случайности произошедшего.

В материалах приводятся фрагменты переписки фигурантов, которые, по оценке суда, прямо указывают на осознание противоправного характера действий. Так, обсуждая требования иностранного заказчика, участники указывали, что "нужны именно заводские чертежи, без них изготовление невозможно", а ранее переданные материалы называли "недостаточными для результата".

В другом фрагменте переписки, касающемся передачи файлов, обсуждались меры сокрытия. В частности, отмечалось, что "напрямую отправлять нельзя", а использование третьих лиц и зарубежных почтовых сервисов "исключит лишние вопросы". Также в переписке указывалось на необходимость "удалять отправленные письма" после подтверждения получения.

Напомним, что подлодки проекта 636.3 строятся в Петербурге на "Адмиралтейских верфях". Российскому ВМФ переданы уже 12 таких субмарин (по шесть единиц для Черноморского и Тихоокеанского флотов).

"Варшавянки" предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Длина "Варшавянки" составляет 73 метра, ширина – 10 метров, водоизмещение – 3950 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров, предельная – 300 метров. Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и крылатыми ракетами "Калибр".