Kongsberg получила заказ на поставку комплексов береговой обороны для ВС Латвии

ЦАМТО, 17 марта. Министерство войны США объявило о подписании командованием систем вооружения ВМС США с норвежской Kongsberg контракта на поставку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM для ВС Латвии.

Стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) составляет 45,544 млн. долл. Контракт включает опционы, в случае реализации которых общая стоимость закупки возрастет до 56,345 млн. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях в Конгсберге (Норвегия, 63%); Кангасале (Финляндия, 9%); Турине (Италия, 9%); Аннейе (Норвегия, 3%); Биллингстаде (Норвегия, 2%); Вигрестаде (Норвегия, 1%); Видовре (Дания, 1%); Кембридже (Великобритания, 1%) и других производственных площадках (11%). Как ожидается, поставки по основному контракту будут завершены к июлю 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, 2 мая 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Латвии в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM (NSM CDS) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 110 млн. долл. Запрос правительства Латвии включал возможность приобретения комплексов береговой обороны, включая ракеты, мобильные пусковые платформы, тренажеры, другое сопутствующее оборудование и услуги.

В начале декабря 2023 года министр обороны Латвии А.Спрудс и посол США К.Робинсон подписали контракт на закупку противокорабельных ракетных комплексов NSM CDS производства американской компании Raytheon и норвежской Kongsberg в рамках программы "Иностранные военные продажи". Общая стоимость контракта составила 105 млн. долл. Как было заявлено, власти США окажут финансовую помощь при закупке, покрыв 70% от общей стоимости контракта. Латвия оплатит 30% стоимости. Планировалось, что поставки комплекса начнутся в 2027 году.

Как заявил А.Спрудс, противокорабельный ракетный комплекс станет новой системой вооружения в составе ВС Латвии и важной частью системы обороны страны, обеспечит защиту побережья, безопасность морских путей сообщения, а при необходимости будет включен в общую систему обороны НАТО.

ПКР NSM обеспечивает поражение высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км, скорость полета составляет 0,7-0,9М. Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке – двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.