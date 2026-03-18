США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном

ЦАМТО, 17 марта. Согласно сообщению газеты Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на официальные источники в военном ведомстве США, в ходе войны с Ираном ВС США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper.

По имеющейся информации, основная часть указанных аппаратов была уничтожена с применением ЗУР в воздушном пространстве региона. Кроме того, зафиксированы потери техники непосредственно на земле в результате ракетно-артиллерийских ударов по местам постоянной и временной дислокации (авиабазам). В ряде случаев отмечен выход из строя аппаратов вследствие воздействия средств ПВО коалиционных сил (предположительно, в результате инцидентов, квалифицируемых как "дружественный огонь").

По данным компании-производителя General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), серийное производство БЛА MQ-9 Reaper было официально завершено в 2024 году после выпуска 575 БЛА этого типа. Последний крупный контракт на закупку данных систем со стороны ВВС США был размещен в 2020 ф.г.

Несмотря на то, что базовая стоимость единицы в финальной партии ранее оценивалась в 16 млн. долл., с учетом глубокой модернизации БРЭО и адаптации к действиям в условиях высокотехнологичного конфликта, текущая стоимость одного аппарата в ценах 2024-2026 гг. составляет от 30 до 34 млн. долл. В ходе текущих операций командование ВВС США поддерживает высокую интенсивность применения БЛА, обеспечивая мониторинг пусков баллистических ракет. При этом отмечено первое боевое применение в данном конфликте малогабаритных управляемых авиабомб GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb).

В свою очередь, командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило о поражении в общей сложности 104 беспилотных летательных аппаратов различных типов, включая израильские системы Hermes и Heron, а также американские MQ-9 и Orbiter.

Иранское информационное агентство ISNA распространило уточненные данные, согласно которым количество уничтоженных БЛА достигло 119 ед., а совокупный материальный ущерб противника оценивается в диапазоне от 0,5 до 2 млрд. долл. В опубликованный перечень целей, якобы пораженных средствами ПВО и РЭБ Ирана, включены модификации Hermes 900, Hermes 450, Harop и Orbiter 4.

Дополнительно сообщается о захвате специалистами аэрокосмических сил КСИР одного израильского БЛА семейства Hermes в неповрежденном состоянии. Аппарат был принудительно посажен с применением комплексов радиоэлектронного подавления и передан в специализированные лаборатории для изучения технологий.

По оценкам западных экспертов, общий объем ущерба военной инфраструктуре США в регионе за первые недели активной фазы конфликта, включая повреждение РЛС системы ПРО THAAD и узлов связи на передовых базах в Катаре и ОАЭ, составил от 2 до 4 млрд. долл.