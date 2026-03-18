Индия и ЕС расширяют долгосрочное сотрудничество в сегменте БАС и систем противодействия БЛА

Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
ЦАМТО, 17 марта. Индия и Европейский союз (ЕС) инициировали масштабную программу углубления партнерства в области проектирования, совместного производства и послепродажного обслуживания беспилотных авиационных систем (БАС) различных классов.

Соответствующее программное заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью изданию Politico, добавив, что партнерство касается также современных систем противодействия БЛА (C-UAS).

По словам главы внешнеполитического ведомства, приоритетной стратегической целью Нью-Дели на текущем этапе является подписание полномасштабного двустороннего "Соглашения о взаимной защите секретной информации" (Security of Information Agreement). Данный документ призван сформировать единую нормативно-правовую базу для безопасного обмена критически важными технологиями и обеспечить глубокую технологическую интеграцию индийского ОПК с ведущими предприятиями стран-членов ЕС. Ожидается, что реализация этой инициативы позволит устранить бюрократические и административные барьеры на пути трансфера чувствительных оборонных решений и интеллектуальной собственности в сфере ВВТ.

В качестве ключевых векторов взаимодействия С.Джайшанкар выделил сегменты разведывательно-ударных БЛА средней и большой продолжительности полета (MALE/HALE), а также эшелонированных систем обнаружения и нейтрализации дронов (C-UAS). Выбор данных направлений продиктован глобальной трансформацией характера современных вооруженных конфликтов, где автономные системы стали определяющим фактором на поле боя.

Параллельно индийская сторона выразила высокую заинтересованность в расширении объемов прямых закупок и последующей локализации производства компонентов авиационной техники, а также управляемых боеприпасов европейского образца для обеспечения потребностей национальных ВВС и Сухопутных войск в рамках программы "Make in India".

Политическим и юридическим катализатором текущих процессов послужило подписание 27 января 2026 года в рамках 16-го саммита ЕС-Индия в Нью-Дели базового соглашения "Партнерство по безопасности и обороне" (Security and Defence Partnership – SDP). Документ был завизирован С.Джайшанкаром и главой евродипломатии ЕС по иностранным делам Каей Каллас. В ходе визита в Индию председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Брюсселя к выстраиванию устойчивых производственных цепочек и совместных НИОКР, что знаменует собой отход от модели "продавец-покупатель" в пользу технологического альянса.

Практическая реализация положений SDP обсуждалась 6 марта 2026 года в Нью-Дели в ходе первого в истории специализированного Диалога ЕС-Индия по безопасности и обороне. В повестку встречи вошли вопросы кибербезопасности, защиты морских коммуникаций и разработки систем искусственного интеллекта для БАС.

Согласно оценкам экспертов, индийский запрос на европейские технологии БАС станет ключевым драйвером роста портфеля заказов для таких оборонных компаний, как Leonardo, Thales, Airbus Defense and Space и MBDA в среднесрочной перспективе.

