Раскрыта особенность упавшего в центре Киева дрона

Фото: Alina Smutko / Reuters.

Defense Express: Упавший в центре Киева дрон мог быть оборудован ИИ

Упавший на площади Независимости в центре Киева беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мог быть оборудован искусственным интеллектом (ИИ). Особенность дрона раскрыло украинское издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

«Упавший рядом с монументом Независимости дрон — с искусственным интеллектом… не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что обломки дрона рухнули на монумент Независимости в центре украинской столицы. Информацию об ударе по Киеву подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, в центре города упали обломки беспилотника, в результате никто не пострадал. В Соломенском районе Киева обломки БПЛА упали на нежилое здание. Кроме того, возгорание произошло в Святошинском районе.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя