РИА Новости

Герасимов проверил выполнение боевых задач "Южной" группировкой войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач "Южной" группировкой войск и заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева, сообщает в понедельник Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск. В ходе работы на пункте управления группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева", - говорится в сообщении.

