ТАСС

Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя

Обучение военнослужащих по противоборству с вражескими ударными БПЛА . Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Подразделения операторов БПЛА стали родом войск, но не заменят ни авиацию, ни флот, считает депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Военная промышленность России найдет эффективный способ борьбы с беспилотниками на поле боя, господство которых продемонстрировал украинский конфликт. Подразделения операторов БПЛА стали родом войск, но не заменят ни авиацию, ни флот, такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Госдумы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В истории войн всегда появлялись какие-то концепции. Была такая концепция [Манфреда фон] Рихтгофена, немецкого летчика, под названием "Авиационная война": то есть вот главное - в развитии авиации, авиация все разбомбит, авиация все расстреляет, авиация добьется победы. Потом эта концепция сменилась концепцией танковой войны генерала [Хайнца] Гудериана: танки - решающая сила на войне. Я считаю, что будущее есть и у авиации, будущее есть и у флота. Потому что вопрос борьбы с беспилотниками будет решен. Военные ученые, военная промышленность, военное искусство обязательно найдут способ решения проблемы беспилотников", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинский конфликт дал скачек в военном искусстве и постоянно ставит новые задачи для военно-промышленного комплекса. В частности, те же беспилотники летают на низкой высоте и почти не обнаружимы до момента атаки. Кроме того, их невыгодно сбивать традиционными системами ПВО - атакующие БПЛА стоят в десятки раз меньше ракет. При этом уже сейчас появились средства радиоэлектронной борьбы, а в армии России активно идет снабжение ружьями для устранения БПЛА зарядом дроби. Также разрабатывают средства для обнаружения дронов при помощи звуковых датчиков, дрон-детекторы и других средства.

17.03.2026 02:34
Что такое военное дело,а что такое военное искусство.Дело от слова дело.Делопроизводство  архив.Крючкотворство.А  вот искусство соответственно от какой музыки симфонии,оперы,спектакля.Есть и дирижеры ,есть и исполнители и инструменты,актеры.Уровень интеллекта соответственно разный.
