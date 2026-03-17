Стало известно о наводящей ужас на США тайной иранской ракете

Фото: Raheb Homavandi / Reuters
Фото: Raheb Homavandi / Reuters.

Кнутов: Иранская ракета «Саджиль» наводит ужас на США из-за тайных характеристик

Иранская ракета «Саджиль», которую Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил в ходе конфликта с США и Израилем, представляет собой серьезное оружие и несет для Штатов особую угрозу ввиду отсутствия ее точных характеристик. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«По ней нет данных в открытом доступе. Известно лишь, что ракета двухступенчатая. Есть предположения, что боевая часть составляет полторы тонны, дальность — около двух тысяч километров», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что 2000 километров для двухступенчатой ракеты не являются пределом, поэтому дальность может быть значительно больше.

Боевая часть ракеты может быть кассетной или моноблочной. Более высокие скоростные характеристики делают перехват подобной ракеты сложнее.

Ранее стало известно, что Иран в ходе переговоров с Индией выдвинул жесткие условия прохода судов страны через Ормузский пролив.

