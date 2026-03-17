Иранский ответ обнуляет гарантии США и вскрывает распад НАТО

Иранский флаг развевается после ударов Израиля и США по Ирану. Тегеран, 28 февраля 2026 года.

Третья неделя конфликта показала несостоятельность планов США и Израиля по быстрому поражению Тегерана

Ситуация вокруг Ирана сейчас во многом определяет все последующие события в мире. Увы, сценарии по прежнему выглядят слабо утешающими, идеальный шторм набирает силу, но третья неделя конфликта дает основания для первых и очень важных выводов, которые напрямую касаются безопасности нашей страны.

Во-первых, США, несмотря на всю свою военную и экономическую мощь, до сих пор ничего не смогли сделать с противником, который из-за нескольких десятилетий жесточайших санкций ошибочно представлялся им слабым соперником.

Во-вторых, американские гарантии безопасности для арабских союзников в реальности оказались пустым звуком и с точки зрения политики, и с точки зрения военных технологий. Системы ПВО, включая пресловутый израильский "Железный купол", сейчас больше похожи на дуршлаг, иранские ответные удары оказываются очень болезненными.

Третий вывод, который для нас представляется важным: НАТО как военного альянса совершенно точно больше нет. Европейские партнеры просто кинули своего босса, и тот им этого, когда придет время, совершенно точно не забудет. Подробнее – в сюжете корреспондента Леонида Китраря для "Итоговой программы с Петром Марченко".

"Победы" США и Израиля

Двух атомных авианосцев с группами прикрытия, сотен боевых самолетов, десятков бомбардировщиков и как минимум 50 тысяч военнослужащих для быстрого поражения Ирана, теперь уже очевидно, не хватило. Убийство Али Хаменеи, верхушки военного руководства Ирана и масштабные бомбардировки США и Израиль почти сразу выдали за свою победу.

"Как объявить победу в условиях, когда Иран наносит удары по американским военным объектам в регионе? И Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар – одновременно Иран наносит удары по этим странам", – отметил директор ИМЭМО РАН, политолог-международник Федор Войтоловский.

Жертвы в самом Иране исчисляются тысячами, но среди них огромное количество мирных жителей. Публикуемые кадры атак на Иран позволяют Тегерану, по сути, выигрывать в информационном поле, показывая неизбирательность противника. Израилю, США и странам Персидского залива ответить и показать нечего, в каждой из стран жесточайшая военная цензура.

"По моим предположениям, жертв среди американцев уже намного больше, чем шесть человек. Я слышал цифру в несколько сотен, но точные данные сейчас узнать невозможно", – заявил бывший сотрудник ЦРУ, политический и военный аналитик Майк Харрис.

На этой неделе погибли как минимум шесть американских летчиков в разбившемся самолете-заправщике КС-135 Stratotanker. Второй оказался поврежденным. С потерей заправщиков США сталкиваются впервые в своей истории.

Удары Ирана

Америка и Израиль оказались не готовы к ассиметричному ответу Ирана. Первым делом были уничтожены радары раннего предупреждения и противоракетных комплексов, потом под удары попали сами системы ПРО и ПВО, следом авиабазы, хранилища горючего, центры связи и расположения американских военных по всему региону. В итоге фронтовая авиация действует с аэродромов Иордании, не ближе, и даже атомные авианосцы держатся в сотнях километров от иранских берегов.

Конечно, президент США Дональд Трамп заявил, что флота у Ирана не осталось и ПВО заодно, но одновременно призывает все страны создавать военные конвои для прохода через пролив. Очевидно, что и без флота Иран – большая угроза. По крайней мере танкеры в Ормузском проливе продолжают гореть каждый день.

Ричард Блэк в молодости успел повоевать во Вьетнаме, совершил 269 боевых вылетов. Потом подался в политику, был сенатором, сейчас член республиканской партии. В интервью "Известиям" он рассказал, что американские потери, особенно кораблей, могут стать фатальными.

"Если американский корабль пойдет ко дну, особенно с экипажем, это ошеломит всю страну, поддержка атак на Иран сразу упадет почти до нуля. А если на дно уйдет авианосец, это почти гарантированный импичмент", – сообщил полковник США в отставке Ричард Блэк.

Очевидно, сотни скоростных катеров и тысячи беспилотников – их запасы Тегеран показал официально – угроза серьезная. Бороться с москитным флотом и сотнями целей сразу авианосные группировки США не умеют. В итоге Иран остается боеспособным, ракет у него хватает, а что с запасами обогащенного урана – неизвестно.

"Добиться целей воздушным путем явно не вышло, а наземная операция требует огромной группировки, причем, возможно, нужно миллион или больше человек для оккупационной армии", – считает подполковник США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

План "Б" США и Израиля

Остается возможность нанести ядерный удар, но это, скорее, крайний шаг. План "Б" у США и Израиля, видимо, все-таки есть: не влезать в сухопутную операцию самим, а натравить на Тегеран все окрестные страны.

"Он рассчитывал вызвать огонь, создать провокацию временно, и чтобы Иран нанес удары по чувствительным точкам арабского мира, и потом арабам сказать, вот ваш враг, давайте воюйте, мы вам поможем, мы остаемся за занавесом, воюйте вы", – подчеркнул политолог, бывший советник посольства СССР в США Вячеслав Матузов.

Но и тут проблемы: курды от участия пока отказались, страны залива выражают озабоченность, но воевать не хотят. В Турции вообще Израиль недолюбливают.

"Нетаньяху – вторая трагедия Израиля после Холокоста", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Арабские страны и их правители видят и другое. Трамп весь 2025 год предлагал Афганистану сдать ему в аренду базу Баграм, очевидно уже тогда готовясь напасть на Тегеран еще и с востока. Кабул отказал, опираясь на солидарность исламского мира.

"Мусульмане не должны помогать немусульманам в нападении на других мусульман. Спасибо, что не отдали американцам свои аэродромы", – заявил посол Ирана в Афганистане Алиреза Бикдели.

При этом США не только не помогают монархиям залива, но и эвакуировали посольства и часть военного персонала. Новые ракеты для ПВО тоже не поставляют. Впрочем, на Ближнем Востоке для Вашингтона есть только один союзник – Израиль. Остальным – только обещания.

"Этот F-35, хоть это и макет, отличает и еще одна деталь – вот здесь на борту написано Royal Saudi Air Force, королевские ВВС Саудовской Аравии. А там, на хвостовом оперении, есть еще и саудовский флаг. Но дело в том, что сам F-35 на вооружении Cаудовской Аравии не состоит, Трамп только в конце прошлого года пообещал подумать над передачей самолета королевству. На всем Ближнем Востоке F-35 есть только у Израиля", – сообщил корреспондент.

Это принципиальная позиция Нетаньяху: не передавать передовое вооружение другим странам региона. Ну а Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия на себе познают главный лозунг англосаксонского империализма: "у империи нет союзников, есть интересы".