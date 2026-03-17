Тайвань решил провести перестройку системы ПВО, учитывая опыт Украины и Ирана

Гонконгская пресса пишет о том, что тайваньские специалисты активно изучают украинский опыт в плане организации обороны на случай начала военной операции КНР. Напомним, что ранее американские аналитики со ссылкой на разведку заявляли о «намерениях Пекина перейти к силовому сценарию возврата острова Тайвань под контроль в 2027 году».

Один из важных выводов, сделанных Тайванем, как пишет обозреватель Лоуренс Чун из Гонконга, состоит в том, что «делать ставку исключительно на дорогие зенитные управляемые ракеты бессмысленно». Чун пишет, что на Тайване осознают следующее: дорогие ЗУР не помогу остановить массированные ракетно-дроновые удары в условиях крупного вооружённого конфликта.

Азиатский обозреватель указывает и на ирано-израильский опыт для Тайваня с прицелом на перестройку ПВО. По его словам, уроки войны в Иране и на Украине «подталкивают Тайбэй к масштабному пересмотру своей ПВО»:

В докладе, представленном тайваньским законодателям в понедельник, министерство обороны острова заявило о срочной необходимости в недорогих средствах перехвата для противодействия растущему арсеналу дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов материкового Китая. Новые системы станут частью запланированной Тайванем системы «Тайваньский щит», или «Т-купол», многоуровневой архитектуры противовоздушной обороны, предназначенной для защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения возможности проведения оборонительных операций на острове во время вооруженного конфликта.

Сообщается о том, что Тайвань намеревается обзавестись дронами-перехватчиками, мобильными системами РЭБ и другими, относительно недорогими, техническими решениями, чтобы попытаться создать новый вариант противовоздушной обороны.

По понятным причинам, на эти тайваньские приготовления пристально смотрят и в Китае, принимая собственные решения на случай реальных боевых действий. Решится ли на такие действия Пекин, вопрос пока открытый.

