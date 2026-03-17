Модернизация американских F-35 застопорилась

Источник изображения: topwar.ru

США планируют приобрести 2400 самолетов с обновленным программным обеспечением

Разработка обновления программного обеспечения для американских истребителей F-35 столкнулась с трудностями в ходе испытаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона.

"Программа F-35 по-прежнему не демонстрирует никаких улучшений в плане соблюдения графика и сроков выполнения работ по разработке и тестированию программного обеспечения, не оправдывая ожиданий от своей гибкой платформы разработки, поскольку процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей застопорился", – говорится в отчете американского военного ведомства.

Согласно представленным данным, последняя версия программного обновления под названием TR-3 не прошла испытания. Модернизация TR-3 должна была значительно повысить вычислительные возможности самолета, увеличив мощность процессоров в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими характеристиками F-35.

США планируют приобрести 2400 таких самолетов для своих военно-воздушных сил, военно-морского флота и корпуса морской пехоты с обновленным программным обеспечением.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что Швейцария сократила заказ американских истребителей F-35 и изучает возможность закупки европейских зенитно-ракетных комплексов на фоне задержек в программе вооружений.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр отметил, что российская система ПВО С-500 специально создана для поражения самолетов-"невидимок" F-22 и F-35.

