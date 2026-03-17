Войти
Техкульт

Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека

159
0
0

Робот-кентавр

Специалисты из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне успешно испытали прототип комбинации грузового робота и экзоскелета. Он выполнен в виде «кентавра» – под грузовой площадкой установлены две ноги, а сама она крепится к спине человека, который одновременно является опорой и навигационным устройством. Такая конструкция облегчает перенос тяжелых грузов на большие расстояния, для чего промышленные экзоскелеты не предназначены.

Важная черта – это обособленный механизм, который действует самостоятельно, хотя и синхронизирует свои движения с человеком. Для этого в нем предусмотрена модель прогнозирующего управления и планирования траектории. Она позволяет роботизированным ногам координировать движение со скоростью и направлением ходьбы пользователя. Инженеры использовали упругую связь с нелинейной жесткостью между человеком и роботом. При малых нагрузках сцепка остается жесткой — робот просто переставляет ноги в такт человеку. При повышении нагрузки он начинает подстраиваться с тем, чтобы перенять на себя часть веса – это влияет на характер движения ног робота. Он все так же движется за оператором, в том же темпе, но меняется характер походки. Такой робот может облегчить переносимый вес на 35-50 % в зависимости от вида груза. Давление на стопы оператора уменьшается на 52 %. Данных о времени работы и предельной грузоподъемности нет – все же, это пока лишь прототип. Но потенциальная область его использования уже понятна — например, перенос грузов в условиях военных конфликтов и при спасательных операциях.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"