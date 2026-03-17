Простой зонт с рисунком может с легкостью обезвредить умный беспилотник

Исследователи из Калифорнии обнаружили простой и неожиданный способ борьбы с дронами, которые оснащенны системами автономного слежения. Оказывается, обычный зонт с нанесенным на него специальным графическим узором способен обмануть алгоритмы беспилотника, заставив его подлететь вплотную к владельцу, где дрон можно поймать сетью или заставить разбиться. Метод, получивший название FlyTrap, был успешно протестирован на трех популярных коммерческих моделях — HoverAir X1D, JI Neo и Mini 4 Pro.

Разработчики объясняют принцип атаки особенностями работы нейросетей, отвечающих за удержание цели. Когда камера дрона видит зонт с определенным рисунком, ее компьютерное зрение интерпретирует изображение как удаляющегося человека, даже если сам зонт остается неподвижным. Стремясь сохранить заданную дистанцию слежения, дрон начинает неуклонно приближаться к источнику сигнала. Этот процесс длится, пока аппарат не оказывается буквально на расстоянии вытянутой руки. Главная особенность метода в его доступности и автономности. Для его реализации не требуется сложное радиоэлектронное оборудование, глушилки или хакерские навыки — достаточно зонта с правильно подобранным принтом. Атака работает локально, без использования радиосвязи или внешних сигналов, и сохраняет эффективность в различных погодных и световых условиях. В отличие от других способов противодействия, которые просто приводят к потере цели, FlyTrap позволяет физически уничтожить или захватить дрон. Соавтор исследования, профессор компьютерных наук Альфред Чен, отмечает двойственность технологии автономного слежения. С одной стороны, она активно используется пограничными и правоохранительными службами, с другой — все чаще применяется злоумышленниками для преследования и шпионажа. Авторы уже уведомили производителей DJI и HoverAir о выявленных уязвимостях. Они также предупреждают, что в руках преступников подобная техника может быть использована для уклонения от наблюдения, а граждане, подвергающиеся слежке — напротив, могут применять ее для защиты.

Александр Козырев

