В Иране рассказали об оставшихся у республики ракетах

КСИР: Иран не использовал большую часть своих ракет

Иран не использовал большую часть произведенных после июньского конфликта с Израилем ракет, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини. Об этом сообщает агентство Fars.

По его словам, ракетные шахты Исламской Республики по-прежнему нетронуты.

Наини отметил, что большая часть ракет, которые иранские военные в настоящий момент запускают, была произведена около десяти лет назад.

До этого командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что изгнание американских войск с баз в странах Персидского залива является единственным путем к улучшению ситуации на Ближнем Востоке.

16 марта в КСИР заявили, что за несколько дней Иран уничтожил 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Самер Мустафа