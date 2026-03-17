При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США.

В США всерьез обсуждается предупреждение ФБР о том, что Иран мог готовить атаку беспилотниками по западному побережью страны. Сам факт такого предупреждения выглядит политической спекуляцией – однако при некоторых обстоятельствах у Ирана могут появиться и технические возможности, и даже военный мотив для такой операции.

Американские СМИ сообщили, что ФБР предупредило полицейские управления штата Калифорния о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана на западное побережье США. "По состоянию на начало февраля 2026 года Иран, как утверждается, планировал провести внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна у побережья территории США, в частности по неуточненным целям в Калифорнии, в случае если Соединенные Штаты нанесут удары по Ирану", – говорится в соответствующем документе.

По протоколу ФБР уведомляет о подобных угрозах не только власти штата, но в первую очередь федеральное правительство. Собственно, именно для этого ФБР и было в свое время создано: чтобы координировать взаимодействие между штатами при расследовании трансграничных преступлений, а затем и преступлений федерального значения. Потому нельзя представить, что ФБР уведомило только губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – активного противника Трампа, и не поставило в известность самого президента.

А в случае с Дональдом Трампом такая информация могла сыграть злую шутку. По факту перед нами вариант знаменитой "пробирки Колина Пауэлла", то есть прямой предлог для агрессии против Ирана. Только перед вторжением в Ирак химическое и биологическое оружие было, что называется, "в моде", потому и использовалось для обоснования агрессии. Примерно так же в повестке дня сейчас беспилотники.

Сложно оценить степень достоверности этого донесения. Если предположить, что перед нами полная фальсификация, то возникает вопрос, на кого конкретно она была направлена. Если главный получатель этой информации именно президент США Дональд Трамп, то тогда речь идет о создании казус белли, причем именно в американском информационном пространстве. Если же получателем считался именно губернатор Ньюсом, то тогда игра могла быть многоходовой, включавшей в том числе и дискредитацию Ньюсома как возможного выдвиженца Демократической партии на будущих президентских выборах.

Примечательно, что информация распространялась именно как теоретическое предупреждение (warrant), без какой-либо конкретики о времени, способе атаки, целях или предполагаемых исполнителях. И здесь дело не в стремлении защитить свои источники, а, видимо, в действительном отсутствии каких-либо точных данных у ФБР.

С другой стороны, весь это странный механизм (ФБР предупреждает местные полицейские участки) выглядит анекдотично, поскольку калифорнийские копы совсем не те люди, которые по должности должны справляться с массированной атакой неизвестных воздушных объектов. Все это больше похоже на голливудский фильм 1990-х годов, в котором храбрые полицейские в одиночку справляются со всем международным терроризмом.

Технически Иран вполне способен организовать удар по территории США - несмотря на то, что ВМС Ирана полностью уничтожены. В схеме, которую представило ФБР, фигурирует использование некоего гражданского судна, которое могло бы использоваться как платформа для запуска беспилотников. Сложившаяся система международного судовладения и эксплуатация к этому располагает.

Значительное количество судов используется в мировом океане как аналог сдаваемого в аренду автомобиля. Действует принцип "бербот-чартер" (bareboat-charter), согласно которому лицо, заинтересованное в перевозке некого груза, нанимает только судно без экипажа и капитана и без предварительной декларации груза. В мире сотни судовладельцев, просто сдающих свои суда в аренду всем желающим. Также в мире миллионы безработных моряков и тысячи капитанов, которые нанимаются на суда с использованием не всегда легальных "бирж труда".

Флаг судна значения не имеет. Вы нанимаете такое судно, например, в Сингапуре. Капитан условно грек или индус. Команда – в массе своей филиппинцы и малайцы. В составе экипажа могут быть и непосредственные исполнители операции, но их можно оформить и как пассажиров. Их гражданство и национальность – на выбор, использовать "чужой флаг" приветствуется.

Заключается несколько фиктивных договоров на поставку какого-то "металлического товара" с парой фирм из Сан-Франциско. Конечно, это требует денег, но организация такой акции не настолько сложна, чтобы с ней не справилась крупная разведывательная система. Например, северокорейская. Единственный ограничивающий фактор – время. На подготовку операции может уйти до двух месяцев, но и это не критичный срок. Можно и ускориться, если все подставные фирмы в этой цепочке были созданы заранее. Таким образом можно хоть атомную бомбу на борту доставить к побережью противника.

Такое судно даже не будет проходить таможенную очистку и заходить на основной рейд порта или швартоваться. Достаточно встать на внешний рейд и ждать разрешения на швартовку. За это время можно организовать любую форму атаки с борта.

Однако для самого Ирана целесообразность такого удара по неким объектам в Калифорнии (да и вообще на территории США) очень спорна. Во-первых, по каким именно объектам? Если речь идет о военных позициях, то наиболее привлекательной выглядит военно-морская база в Сан-Диего, одна из крупнейших в США. Места хранения, например, танков "Абрамс" и другой сухопутной техники находятся в пустыне Невады и вряд ли представляют из себя достойную цель. Привлекательно выглядят аэродромы дальней авиации, но в Калифорнии их мало, в основном они расположены в срединных штатах и достать их легкими беспилотниками с побережья нереально.

Гражданские цели можно в данном случае не рассматривать. В Иране уважают и учат историю. Опыт Перл-Харбора, конечно, морально устарел, американское общество с того времени сильно трансформировалось, но в любом случае такого рода разовые операции после краткосрочного шока скорее работают на сплочение государства и нации, а не разваливают их. Свежий пример, опять же - 11 сентября 2001 года.

Ну и, наконец, Иран сейчас активно пользуется своим положением жертвы агрессии. Главный идеологический посыл, которым пользуются в данный момент США и Израиль – "Иран – террористическое государство, которое поддерживает терроризм по всему миру".

Ирану было бы крайне невыгодно делать хоть что-то, что способствовало бы подтверждению тезиса об "иранском терроризме".

Кроме того, и расширение географии войны за пределы Ближнего Востока объективно не в интересах Ирана. Но если, например, в Израиле и далее будет настаивать на "возвращении Ирана в каменный век" и вести войну фактически экзистенциальную, направленную на уничтожение Ирана как единого государства, то и Тегерану придется пересмотреть свою стратегию самообороны.

Характер поведения ФБР в контексте происходящего скорее походил на провокацию, нежели на реальную "отработку сигнала" или оперативной информации. С одной стороны, это даже похвально, поскольку любая спецслужба мира просто обязана отрабатывать и такие, даже слишком гипотетические угрозы.

С другой, начинает сказываться фактор времени. Затягивание войны в Заливе будет вынуждать обе стороны прибегать к нестандартным методам ведения боевых действий. Вопрос тут в том, кто первый выйдет за эти рамки.

Возможно, триггером может стать попытка американцев высадить наземный десант на территории Ирана. Например, на острове Харк или в районе складов ядерного топлива. Результат таких действий на земле просчитать крайне сложно, но он точно развяжет Ирану руки в вопросе поиска нестандартных ходов. И вот в таком случае вполне можно представить себе ответ Ирана в виде запуска беспилотников с гражданских судов у побережья Калифорнии. Впрочем, не только Калифорнии - береговая линия у США очень длинная.

Евгений Крутиков