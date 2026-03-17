Flotprom

Бразильскому флоту передали головной фрегат класса "Тамандаре"

Головной фрегат класса "Тамандаре", построенный консорциумом Aguas Azuis на базе немецкого проекта MEKO, официально передали ВМС Бразилии. Как уточняет Navy Recognition, программа предполагает замену в составе бразильского флота фрегатов класса "Нитерой".

Напомним, что консорциум Águas Azuis образован немецкой Thyssenkrupp Marine Systems и бразильскими компаниями Embraer Defense & Security и Atech. В марте 2020 года был заключен контракт на поставку четырех кораблей класса "Тамандаре". Дизайн фрегатов разработали на базе немецкой линейки MEKO в рамках соглашения о передаче технологий.

Фрегат "Тамандаре", Бразилия

Головной фрегат "Тамандаре" начали строить в 2022 году на верфи в Итажаи, а церемония закладки состоялась в марте 2023 года. Его спустили на воду в августе 2024 года. Ввод в эксплуатацию планировали к концу 2025-го, но испытания продолжились и в начале 2026-го.

Второй корабль этого типа "Хронимо де Альбукерке" заложили в июне 2024 года, спустили на воду в августе 2025-го и собираются ввести в строй в январе 2027-го. Третий фрегат "Кунья Морейра" заложили в июне 2025-го, заявленные сроки сдачи – до 2028 года.

В январе этого года началась постройка четвертого фрегата "Мариз-э-Баррос", который, как ожидается, построят к 2029 году.

В ноябре 2025-го в бразильской прессе появилась информация, что в ближайшее время власти страны намерены начать переговоры с немецкой стороной о закупке дополнительных четырех кораблей класса "Тамандаре".

Планируется, что новые фрегаты будут нести дежурство в морском регионе, известном как Амазония Азул (Голубая Амазонка). Этим термином местные власти обозначают свою обширную исключительную экономическую зону в Атлантическом океане, площадью около 4,5 млн кв. км. Она богата рыбой, нефтью, газом и минеральными ресурсами, играет ключевую роль в экономике и безопасности страны.

Фрегаты класса "Тамандаре" также предназначены для участия в поисково-спасательных операциях и международных военно-морских миссиях. По словам представителей бразильских ВМС, это универсальные эскортные корабли высокой боевой мощи, способные противостоять многочисленным угрозам.

Водоизмещение фрегатов класса "Тамандаре" – 3455 тонн, длина корпуса – 107,2 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Экипаж – 136 человек. Их вооружают системами ПВО "Си Цептор" (Sea Ceptor) и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" от MBDA, 76-мм артустановками, торпедами и дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами.

