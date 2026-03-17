Flotprom

Морские испытания нового шведского подводного дрона начнутся в 2026 году

Демонстрационный образец крупного беспилотного подводного аппарата типа LUUV, построенный для подведомственного шведскому Минобороны Управления по материально-техническому обеспечению (FMV), должен начать морские испытания в середине 2026 года. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на компанию-разработчик Saab.

В августе 2025 года FMV заключило с компанией Saab контракт на сумму 60 млн шведских крон (6,9 млн долларов) на проектирование, постройку и тестирование испытательного образца LUUV. Этот аппарат, известный под фирменным названием Autonomous Ocean Drone (AOD), будет оснащен собственной системой автономного управления Autonomous Ocean Core (AOC) от Saab.

Демонстрационный образец беспилотного подводного аппарата типа LUUV

Saab


Согласно заявлению FMV, демонстрационный образец предназначен для изучения возможностей применения автономных подводных аппаратов в различных миссиях, включая защиту критически важной инфраструктуры, а также разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR). Также планируется отработка размещения AOD на подводных лодках.

"Это демонстрационный образец, поддерживающий два вида испытания в одном, – пояснил изданию контр-адмирал Фредрик Линден, возглавляющий департамент военно-морских систем в FMV. – Сможем ли мы ускорить темпы производства и спустить его на воду в нужное время? А затем, когда он окажется в воде, чему мы сможем научиться и как применить этот опыт для серийного производства? Также мы сможем проверить, как должен выглядеть будущий подводный аппарат для субмарин нового поколения класса А26".

Базовая конфигурация AOD от Saab имеет длину 7 метров, диаметр – 1,4 метра, масса – 6,5 тонны. Аппарат оснащен литий-ионными батареями, что позволит ему совершать миссии дальностью свыше 600 морских миль при патрульной скорости около 4 узлов.

Петер Карлстрём, менеджер по продуктам Saab в области автономных систем управления, искусственного интеллекта и программных решений, заявил, что демонстрационный образец, создаваемый для FMV, станет ценным инструментом для дальнейшего совершенствования технологий автономности, изучения вариантов использования и уточнения концепций эксплуатации.

"Существует потребность в большем количестве беспилотных средств для преодоления разрыва в возможностях, и мы видим, что уровень технической готовности в отношении батарей и автономности уже достигнут, – сказал он. – У Saab есть богатый опыт в разработке торпед и небольших автономных подводных аппаратов, а также мы используем наши компетенции, полученные при производстве крупных подводных лодок".

Система автономного управления AOC, разработанная как универсальное средство с открытой архитектурой, легко интегрируется с движительными и другими бортовыми системами подводного аппарата или судна.

"AOC – это автопилот и искусственный интеллект, управляющие дроном, – пояснил Карлстрём. – Это программное обеспечение, которое мы уже сейчас используем на нашем штурмовом катере типа CB-90 и других тестовых платформах".

Еще одной особенностью AOD станет внутренний грузовой отсек. "Это позволит аппарату перевозить различные полезные нагрузки. В будущем мы сможем даже начать рассматривать возможность транспортировки различных исполнительных механизмов", – добавил представитель Saab.

Официальная дата запуска серийного производства AOD пока не назначена. По словам Карлстрёма, сроки будут зависеть от результатов испытаний LUUV и потребностей рынка.

  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"