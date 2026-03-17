На Западе заявили о «крахе» военной мощи Британии

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: Ariel Schalit/AP

Bloomberg: запаса снарядов у Британии не хватит даже на несколько дней боев

Недальновидная политика британских властей в последнюю четверть века привела к «краху» военной мощи страны — и теперь у нее «едва хватит боеприпасов на несколько дней боев». Такое мнение выразил редактор литературного приложения к газете The Times Мартин Айвенс в колонке для Bloomberg.

Он напомнил, что оборонные расходы королевства планомерно сокращались с 1990 года. Это привело к тому, что на сегодняшний день Великобритания при всем желании не смогла бы активно участвовать в «иранской авантюре» США, считает Айвенс.

«В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может мобилизовать одну из 70 тысяч дивизий — и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», — констатирует автор колонки.

В подтверждение он приводит и другие данные: например, к началу 1990-х годов Королевский военно-морской флот включал 50 фрегатов и эсминцев, а в 2026 году насчитывает лишь «около десятка боевых кораблей». За тот же период Королевские ВВС сократились в шесть раз — с 36 до 6 эскадрилий.

По словам Айвенса, все это вылилось в неспособность британского флота оперативно вывести хотя бы один эсминец из шести имеющихся на прикрытие своей военной базы Акротири на Кипре. На это потребовалось почти 10 дней — и к тому моменту база уже «подверглась иранской атаке». При этом Франция и Греция справились намного быстрее, отмечается в публикации.

«Когда Маргарет Тэтчер в 1982 году отправила два авианосца, девять эсминцев и более 100 кораблей, чтобы отвоевать Фолклендские острова у Аргентины, флот отплыл в течение двух дней», — напомнил автор колонки.

По его словам, Британия не сделала выводы после энергетического кризиса, возникшего после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, и сейчас вновь столкнулась с теми же проблемами, которые не могла решить четыре года назад.

Татьяна Охотникова

