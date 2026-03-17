Возобновлено финансирование разработки самолета ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл" для ВВС США

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7A Wedgetail в окраске НАТО
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 16 марта. Минобороны США 12 марта объявило о подписании с компанией Boeing дополнительных контрактов, предусматривающих продолжение разработки и производства самолета ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл".

Общая стоимость контрактов составляет около 2,4 млрд. долл., что увеличивает общую стоимость программы до 5 млрд. долл.

В соответствии с условиями соглашений, Boeing продолжит работу над двумя опытными образцами самолетов E-7A и приступит к подготовке к серийному производству платформы. Контракты также включают продолжение производства компонентов для РЛС MESA, которая является основой системы обнаружения самолета.

Работы, предусмотренные новыми контрактами, планируется завершить к августу 2032 года. Программа реализуется с целью замены устаревающих самолетов E-3 "Сентри" ВВС США.

Контракты заключены после принятого командованием ВВС США в июне 2025 года решения об отмене программы E-7A из-за изменения МО США приоритетов в оснащении средствами обнаружения с авиационных систем ДРЛО на космические средства. Решение объяснялось резким ростом расходов по проекту и опасениями в отношении живучести самолетов в современных конфликтах.

Тем не менее, конгресс США отклонили отмену проекта, обязав ВВС США продолжить разработку и выделив необходимые средства в бюджете на 2026 ф.г. Представитель ВВС заявил, что заключенные контракты соответствуют требованиям конгресса и будут использованы для закупки опытных образцов. Приобретенные на этапе EMD самолеты позволят выполнить доводку конструкции, провести мероприятия по снижению рисков, пройти испытания и оценку.

Несмотря на заключение контрактов, ни в одном из заявлений ВВС США не содержится информации о планах закупки серийных самолетов. Ранее проект предусматривал поставку для ВВС США до 26 ед. E-7A "Веджтейл".

Первый самолет в настоящее время находится в стадии сборки на предприятии Boeing в Рентоне (шт.Вашингтон). Он представляет собой базовую платформу Boeing 737-700. После завершения летных испытаний и оценки самолет будет передан на специализированный завод для установки бортовых систем и РЛС MESA. Прототип пройдет процесс переоборудования на предприятии STS Aviation Services в Бирмингеме (Великобритания). На этом же предприятии в настоящее время выполняются аналогичные работы по переоборудованию трех самолетов E-7A, заказанных Министерством обороны Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС США приняло решение о закупке E-7 для замены 13 устаревших самолетов ДРЛОиУ E-3 "Сентри" в апреле 2022 года. Общая потребность ВВС США в самолетах данного типа оценивается в 26 ед.

Базовый контракт стоимостью 1,2 млрд. долл. на разработку модифицированного самолета ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл" командование ВВС США заключило с корпорацией Boeing в феврале 2023 года.

E-7A должен стать основным средством обнаружения, идентификации, сопровождения целей и отображения воздушной обстановки для командующих объединенными силами. Самолет будет нести усовершенствованную многоцелевую РЛС с АФАР, что позволит США и их союзникам наносить дальние удары по противнику.

Как ожидалось, самолеты будут поставлены ВВС США в период с 2027 по 2032 гг.

