Польша работает над созданием центра "Долина дронов" на границе с Украиной

ЦАМТО, 16 марта. Польша создает центр "Долина дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.
"На юго-востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, создается первый в Европейском союзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем – так называемая "Долина дронов", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.
Отмечается, что данный проект должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".
Новый центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, создается по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет около 135 млн. злотых (около 36 млн. долл.), при этом финансирование со стороны Евросоюза оценивается в 8-10 млн. евро, сообщает Defence24.
Уточняется, что завершение строительства планируется к 2029 году.
Центр "Долина дронов" разместится на участке площадью около 13 га, где планируется построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает издание.
Здесь будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.
По данным Defence24, в создании центра также участвуют эксперты, ранее работавшие над формированием "Долины дронов" в американском штате Невада, передает "РИА Новости".