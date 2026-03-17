ЦАМТО

Польша работает над созданием центра "Долина дронов" на границе с Украиной

Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.
Источник изображения: © Getty Images / Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

ЦАМТО, 16 марта. Польша создает центр "Долина дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.

"На юго-востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, создается первый в Европейском союзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем – так называемая "Долина дронов", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.

Отмечается, что данный проект должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".

Новый центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, создается по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет около 135 млн. злотых (около 36 млн. долл.), при этом финансирование со стороны Евросоюза оценивается в 8-10 млн. евро, сообщает Defence24.

Уточняется, что завершение строительства планируется к 2029 году.

Центр "Долина дронов" разместится на участке площадью около 13 га, где планируется построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает издание.

Здесь будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

По данным Defence24, в создании центра также участвуют эксперты, ранее работавшие над формированием "Долины дронов" в американском штате Невада, передает "РИА Новости".

  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"