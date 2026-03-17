Польша работает над созданием центра "Долина дронов" на границе с Украиной

Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.

ЦАМТО, 16 марта. Польша создает центр "Долина дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.

"На юго-востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, создается первый в Европейском союзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем – так называемая "Долина дронов", – цитирует "РИА Новости" сообщение издания.

Отмечается, что данный проект должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".

Новый центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, создается по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет около 135 млн. злотых (около 36 млн. долл.), при этом финансирование со стороны Евросоюза оценивается в 8-10 млн. евро, сообщает Defence24.

Уточняется, что завершение строительства планируется к 2029 году.

Центр "Долина дронов" разместится на участке площадью около 13 га, где планируется построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает издание.

Здесь будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

По данным Defence24, в создании центра также участвуют эксперты, ранее работавшие над формированием "Долины дронов" в американском штате Невада, передает "РИА Новости".