Бельгия предлагает установить на танки ВСУ Leopard 1 новые башни Cockerill 3105

Бельгийцы предлагают модернизировать весь парк стоящих на вооружении ВСУ танков Leopard 1 путем установки на них башни бельгийской компании Cockerill 3105. Об этом заявил представитель компании.

Украина еще в мае прошлого года получила первый и пока единственный модернизированный танк Leopard 1 с башней Cockerill 3105 для проведения испытаний, в том числе и в боевых условиях. По истечение года украинцы наконец-то приняли решение отправить его на фронт. Так что в ближайшее время на одном из направлений появится не совсем привычно выглядящий украинский танк.

Как отметили в компании, модернизация предусматривает установку новой башни вместо базовой. Башня Cockerill 3105 оснащена современными оптическими системами, позволяющими обнаруживать цели на расстоянии до 18 км днем и 15 км ночью. Броня обеспечивает защиту от 25-мм подкалиберных снарядов и оснащена автоматом заряжания на 12-16 выстрелов.

На башню установлена 105-мм пушка высокого давления, использующая те же снаряды, что и танки Leopard 1. Кроме того, она имеет возможность применять украинскую противотанковую ракету «Фаларик». Также башня обеспечивает возможность ведения непрямого огня, чего не умеют делать базовые Leopard 1.

Еще одной особенностью конструкции является размещение командира и наводчика в башне. Они сидят на уровне корпуса танка, что делает башню условно «необитаемой».

Стоит отметить, что ВСУ практически не используют танки для прорыва обороны, тем более Leopard 1, они сейчас применяются в качестве самоходной артиллерии.