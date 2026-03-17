США отменяют эмбарго на поставку вооружений Гватемале

ЦАМТО, 16 марта. Правительство Гватемалы объявило о планах закупки в США вооружений после отмены 47-летнего эмбарго на поставку американской военной техники этой стране.

Эмбарго было наложено из-за нарушений прав человека во время гражданской войны 1960-1996 годов.

По информации Infodefensa.com, министр обороны Гватемалы генерал-майор Генри Саэнс заявил, что отмена эмбарго обусловлена результатами борьбы страны с наркоторговлей. С января 2024 года силовые структуры Гватемалы изъяли 30 т кокаина, а также уничтожили 6 млн. кустов марихуаны.

Решение принято властями США по итогам инициированной администрацией Д.Трампа встречи, посвященной анализу борьбы Гватемалы с наркоторговлей и организованной преступностью. При этом официальное соглашение об отмене эмбарго еще не подписано.

Как сообщается, после отмены эмбарго правительство Гватемалы сможет сотрудничать с США в сфере повышения боеспособности вооруженных сил, включая покупку вооружений, авиационной и морской техники. По информации министра, в этом году после отмены эмбарго Гватемала планирует выделить на закупку вооружений и военной техники для ВС страны 52,2 млн. долл. Среди приобретаемого оружия – более 2200 автоматических винтовок.

По словам министра обороны, до настоящего времени ВС Гватемалы в основном закупали оружие у Колумбии и Израиля. При этом покупка для ВВС Гватемалы техники, которая позволила бы противодействовать наркотрафику, неоднократно откладывалась. В частности, проект был сорван дважды: сначала покупка A-29 "Супер Тукано" компании Embraer, а затем IA-63 "Пампа-3" аргентинской FAdeA.