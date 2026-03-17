ЦАМТО

США отменяют эмбарго на поставку вооружений Гватемале

ВС Гватемалы
Военнослужащие ВС Гватемалы.
Источник изображения: www.fotoimg.com

ЦАМТО, 16 марта. Правительство Гватемалы объявило о планах закупки в США вооружений после отмены 47-летнего эмбарго на поставку американской военной техники этой стране.

Эмбарго было наложено из-за нарушений прав человека во время гражданской войны 1960-1996 годов.

По информации Infodefensa.com, министр обороны Гватемалы генерал-майор Генри Саэнс заявил, что отмена эмбарго обусловлена результатами борьбы страны с наркоторговлей. С января 2024 года силовые структуры Гватемалы изъяли 30 т кокаина, а также уничтожили 6 млн. кустов марихуаны.

Решение принято властями США по итогам инициированной администрацией Д.Трампа встречи, посвященной анализу борьбы Гватемалы с наркоторговлей и организованной преступностью. При этом официальное соглашение об отмене эмбарго еще не подписано.

Как сообщается, после отмены эмбарго правительство Гватемалы сможет сотрудничать с США в сфере повышения боеспособности вооруженных сил, включая покупку вооружений, авиационной и морской техники. По информации министра, в этом году после отмены эмбарго Гватемала планирует выделить на закупку вооружений и военной техники для ВС страны 52,2 млн. долл. Среди приобретаемого оружия – более 2200 автоматических винтовок.

По словам министра обороны, до настоящего времени ВС Гватемалы в основном закупали оружие у Колумбии и Израиля. При этом покупка для ВВС Гватемалы техники, которая позволила бы противодействовать наркотрафику, неоднократно откладывалась. В частности, проект был сорван дважды: сначала покупка A-29 "Супер Тукано" компании Embraer, а затем IA-63 "Пампа-3" аргентинской FAdeA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гватемала
Израиль
Колумбия
США
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"