Embraer активизирует продвижение ВТС C-390 "Миллениум" на польском рынке

Первый полученный ВВС Венгрии средний военно-транспортный самолет Embraer KC-390 Millenium (венгерский бортовой номер "610", серийный номер 39000014, бразильская регистрация РТ-ZHP).
Источник изображения: министерство обороны Венгрии

ЦАМТО, 16 марта. Бразильская компания Embraer значительно нарастила маркетинговую активность по продвижению среднего военно-транспортного самолета (ВТС) KC-390 "Миллениум" в Республике Польша.

В рамках реализации долгосрочной стратегии по выходу на рынки Центральной и Восточной Европы 13 марта на территории государственного авиаремонтного предприятия Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 S.A. (WZL-2) в Быдгоще состоялась полномасштабная презентация самолета для представителей Министерства национальной обороны и оборонно-промышленного комплекса Польши.

Данное мероприятие стало практическим этапом реализации меморандума о взаимопонимании (MoU), подписанного в Варшаве 2 декабря 2025 года. Стратегическое партнерство между Embraer и польской промышленностью нацелено на формирование в стране независимой инфраструктуры технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) данной платформы. Создание национального сервисного хаба рассматривается как ключевое условие в рамках тендерных процедур по обновлению транспортного парка ВВС Польши.

Польская сторона рассматривает закупку новых ВТС в рамках двух ключевых программ: Drop (замена устаревших самолетов средней грузоподъемности) и Karkonosze (создание парка многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков). Особенностью текущего этапа является привлечение финансирования через систему кредитных гарантий в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), ориентированную, прежде всего, на укрепление восточного фланга НАТО.

Офсетное предложение Embraer включает глубокую технологическую кооперацию с заводом WZL-2. Помимо обслуживания военных бортов, бразильская сторона предлагает локализацию центра сервисной поддержки компонентов для гражданских самолетов семейства E-Jet E2, а также развертывание производственной линии по конверсии пассажирских лайнеров E190 в грузовые версии (P2F). Это позволит интегрировать польское предприятие в глобальную цепочку поставок Embraer.

Со стороны польского ОПК ключевую роль в проекте играет WZL-2. Предприятие, имеющее длительный опыт ремонта техники производства Lockheed Martin (F-16 и C-130), в настоящее время масштабирует производство беспилотных систем (проекты Wizjer, DragonFly, Szerszen, Jet-2, Mlot). Развитие компетенций по KC-390 рассматривается руководством завода как стратегическое дополнение к существующему портфелю заказов в рамках программы модернизации ВС Польши.

Согласно официальному отчету производителя от 15 марта 2026 года, текущий уровень оперативной готовности парка KC-390 у стартовых заказчиков (Бразилия и Португалия) поддерживается на уровне 99%, что является одним из самых высоких показателей в классе. На сегодняшний день KC-390 выбран в качестве основной платформы ВВС Бразилии, Португалии, Венгрии, Республики Корея, Нидерландов, Австрии, Чехии, Узбекистана, Швеции, Словакии и Литвы. Примечательно формирование "европейского кластера" операторов (Швеция, Австрия, Нидерланды, Чехия), которые проводят совместные закупки для обеспечения логистической унификации в рамках Альянса. Помимо Польши, активный интерес к закупке проявляют Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Нигерия.

