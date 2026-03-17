Индия выразила желание углубить сотрудничество с ЕС в сфере военных БЛА

ЦАМТО, 16 марта. Индия хочет углубить оборонное партнерство с Евросоюзом в сфере военных беспилотников. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

По его словам, Нью-Дели добивается заключения соглашения о "безопасности информации", которое позволит выстроить более тесные связи с оборонной промышленностью ЕС.

"Разработки в сфере беспилотников и систем противодействия им, поскольку сам характер войны сегодня меняется", – обозначил С.Джайшанкар конкретные направления сотрудничества в интервью изданию Politico.

Страну также интересуют европейские боеприпасы и авиастроение.

Как напоминает агентство, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта сообщила об изучении Евросоюзом возможности углубления сотрудничества с оборонной промышленностью Индии.