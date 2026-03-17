СМИ: Израиль столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков

ЦАМТО, 16 марта. Власти Израиля уведомили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта с Ираном.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Израиль сообщил США, что столкнулся с острым дефицитом средства перехвата баллистических ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном", – пишет издание.

По данным Semafor, Израиль начал войну с Ираном, уже имея малый запас ракет-перехватчиков, поскольку израсходовал их еще во время 12-дневной войны в 2025 году.

В этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также обратился за помощью к Владимиру Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими БЛА, утверждает израильский новостной портал Ynet.

"Израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате БЛА и с намерением сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу", – говорится в материале.

Как утверждается, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос якобы был сделан, однако разговор между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялся.

Председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.