ЦАМТО

Правительство Польши нашло способ обойти вето президента на кредит SAFE

Кароль Навроцкий.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 марта. Кабмин Польши нашел способ обойти вето президента Кароля Навроцкого на получение кредита на закупку вооружения по программе ЕС SAFE, передает "РИА Новости".

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В минувший четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.

В пятницу после экстренного заседания Кабмин опубликовал свое постановление о программе "Вооруженная Польша". Этим документом Кабмин "уполномочивает министра национальной обороны и министра финансов и экономики представлять польское правительство и подписывать от его имени соглашение и документы, касающиеся займа SAFE".

При этом отмечается, что погашение кредита будет осуществляться за счет средств, которые не учитываются в максимальном бюджетном лимите расходов на оборону.

Примечательно, что ранее в тот же день еще до решения Кабмина Польши представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия продолжит работу с властями Польши по заключению соглашения по оборонной программе ЕС SAFE, несмотря на вето польского президента Кароля Навроцкого.

"Время очень ценно, и мы намерены реализовать этот план без промедления. Именно поэтому комиссия в настоящее время завершает подготовку кредитного соглашения, чтобы иметь возможность подписать его с польскими властями для выплаты первоначальной суммы уже в апреле", – сказал он на брифинге для журналистов.

Он также сообщил, что Еврокомиссия не будет вмешиваться во внутренние политические дебаты.

"Польша является основой восточного фланга. Мы чрезвычайно рады, и нам нужно, чтобы Польша участвовала в обеспечении безопасности Европы, безопасности всего нашего континента, поэтому мы не будем участвовать в политических дебатах, которые происходят внутри страны. Наша позиция предельно ясна. Мы полностью привержены польскому национальному плану. Мы надеемся реализовать его без задержек и в настоящее время завершаем работу над кредитным соглашением", – сказал Т.Ренье.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

