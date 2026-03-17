Правительство Польши нашло способ обойти вето президента на кредит SAFE

ЦАМТО, 16 марта. Кабмин Польши нашел способ обойти вето президента Кароля Навроцкого на получение кредита на закупку вооружения по программе ЕС SAFE, передает "РИА Новости".

Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 млрд. евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В минувший четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето.

В пятницу после экстренного заседания Кабмин опубликовал свое постановление о программе "Вооруженная Польша". Этим документом Кабмин "уполномочивает министра национальной обороны и министра финансов и экономики представлять польское правительство и подписывать от его имени соглашение и документы, касающиеся займа SAFE".

При этом отмечается, что погашение кредита будет осуществляться за счет средств, которые не учитываются в максимальном бюджетном лимите расходов на оборону.

Примечательно, что ранее в тот же день еще до решения Кабмина Польши представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Еврокомиссия продолжит работу с властями Польши по заключению соглашения по оборонной программе ЕС SAFE, несмотря на вето польского президента Кароля Навроцкого.

"Время очень ценно, и мы намерены реализовать этот план без промедления. Именно поэтому комиссия в настоящее время завершает подготовку кредитного соглашения, чтобы иметь возможность подписать его с польскими властями для выплаты первоначальной суммы уже в апреле", – сказал он на брифинге для журналистов.

Он также сообщил, что Еврокомиссия не будет вмешиваться во внутренние политические дебаты.

"Польша является основой восточного фланга. Мы чрезвычайно рады, и нам нужно, чтобы Польша участвовала в обеспечении безопасности Европы, безопасности всего нашего континента, поэтому мы не будем участвовать в политических дебатах, которые происходят внутри страны. Наша позиция предельно ясна. Мы полностью привержены польскому национальному плану. Мы надеемся реализовать его без задержек и в настоящее время завершаем работу над кредитным соглашением", – сказал Т.Ренье.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.