ЦАМТО, 16 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила у РФ новейший ракетный комплекс "Орешник", сообщило 13 марта белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Спасибо президенту России Владимиру Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом мы заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие", – приводит БЕЛТА слова А.Лукашенко.

Как напоминает "РИА Новости" А.Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого А.Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

В начале декабря 2024 года А.Лукашенко заявил, что В.Путин согласился с тем, что Минск будет определять возможные цели для удара российским комплексом "Орешник", тогда еще планировавшемся к размещению на белорусской территории. Белорусский лидер утверждал, что цели для ударов ракетами комплекса будут определять в республике. По словам президента Белоруссии, ракеты для комплекса "Орешник" Россия обещала бесплатно поставить Белоруссии во второй половине 2025 года.