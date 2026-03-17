Лукашенко: Белоруссия купила у России новейший ракетный комплекс "Орешник"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

ЦАМТО, 16 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила у РФ новейший ракетный комплекс "Орешник", сообщило 13 марта белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Спасибо президенту России Владимиру Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом мы заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие", – приводит БЕЛТА слова А.Лукашенко.

Как напоминает "РИА Новости" А.Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого А.Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

В начале декабря 2024 года А.Лукашенко заявил, что В.Путин согласился с тем, что Минск будет определять возможные цели для удара российским комплексом "Орешник", тогда еще планировавшемся к размещению на белорусской территории. Белорусский лидер утверждал, что цели для ударов ракетами комплекса будут определять в республике. По словам президента Белоруссии, ракеты для комплекса "Орешник" Россия обещала бесплатно поставить Белоруссии во второй половине 2025 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"