Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании заказало 37 самоходных гаубиц RCH-155

Источник изображения: Фото: UK Ministry of Defence

ЦАМТО, 16 марта. Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) от имени МО Великобритании подписала с ARTEC GmbH контракт на поставку комплектующих для производства 155-мм СГ RCH-155.

Стоимость заказа, предусматривающего производство оборудования с длительными сроками изготовления, составила 53 млн. фунтов стерлингов.

Соглашение предусматривает производство 37 систем вооружения для артиллерийских установок на шасси "Боксер". Закупка осуществляется в рамках программы "Мобильная огневая платформа" (MFP – Mobile Fires Platform) для восстановления парка артиллерийских систем после передачи гаубиц AS90 Украине.

RCH-155 состоит из двух основных компонентов: шасси "Боксер" и артиллерийского модуля (AGM). AGM, в свою очередь, состоит из башни и системы вооружения. Контракт охватывает производство элементов системы вооружения, включая ствол, дульный тормоз, затвор, систему отката и цапфы, применяемые для крепления системы к башне.

Кроме того, около 30 млн. фунтов стерлингов из стоимости контракта пойдут на развитие предприятия Rheinmetall по производству стволов в Телфорде. МО Великобритании заявляет, что эти инвестиции помогут создать суверенный британский потенциал для массового производства крупнокалиберных стволов для артиллерийских орудий.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания и Германия 24 апреля 2024 года объявили о намерении совместно разработать и производить 155-мм колесную артиллерийскую систему с дистанционным управлением RCH-155 на шасси бронемашины "Боксер". Заявление было сделано по итогам встречи в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца.

В декабре 2025 года МО Великобритании подписало контракт стоимостью 52 млн. фунтов стерлингов (около 70 млн. долл.) на разработку и поставку 155-мм самоходных гаубиц RCH-155. В рамках соглашения Великобритания получит одну платформу RCH-155 в версии демонстратора начальных возможностей (Early Capability Demonstrator, ECD). Еще две системы для совместных испытаний получит Германия.

RCH-155 на базе "Боксер", максимальная скорострельность которой составит 8 выстр./мин, позволит в зависимости от типа боеприпаса поражать цели на дальностях до 70 км.

Закупка установок для ВС Великобритании осуществляется в рамках программы "Мобильная огневая платформа". Новые артиллерийские системы будут производиться на территории Великобритании и Германии.

Целью программы MFP является приобретение замены для устаревших 155/39-мм самоходных гаубиц AS90. Всего с 1992 года СВ Великобритании было поставлено 179 установок данного типа, но в процессе эксплуатации их количество снижалось. В итоге в ноябре 2025 года МО Великобритании подтвердило, что передало все 99 остававшихся AS90 ВС Украины (в боеспособном состоянии и в качестве источника запасных частей).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Компании
OCCAR
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
