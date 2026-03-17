Военное обозрение

КСИР: Иран пока не использовал против Израиля новейшие ракеты

Источник изображения: topwar.ru

Пока Белый дом и Пентагон рассказывают о том, что практически уничтожили все пусковые установки иранских баллистических ракет, Иран продолжает наносить удары по Израилю и объектам США на территории стран Персидского залива. При этом, как утверждает официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Мохаммад Наини, используются старые ракеты.

Иран до сих пор не использовал большую часть новых ракет, произведенных уже после прошлогодней 12-дневной войны, продолжая использовать арсенал старых ракет, многие из которых были поставлены на вооружение более 10 лет назад. Кроме того, несмотря на удары США и Израиля, многие ракетные шахты остались целыми и используются для пусков.

Многие ракеты, которые мы произвели после 12-дневной войны, все еще не использованы. Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты.

По данным КСИР, с начала бомбардировок США и Израиля Иран запустил порядка 700 ракет и более 3,5 тысяч ударных беспилотников. При этом запасы ракет есть, также ведется производство ракет и беспилотников, оно не останавливалось.

В Пентагоне накануне заявили, что после ударов США запуск иранских ракет сократился на 90%, а беспилотников — на 95%. Как утверждает Трамп, США уничтожили ракетную промышленность Ирана, а также лишили его всего ракетного арсенала. Только вот удары иранских ракет не прекращаются, и сдаваться иранцы не собираются.

