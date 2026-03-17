Минобороны Франции провело экстренное совещание из-за нехватки ракет для Rafale

Источник изображения: topwar.ru

Французское издание La Tribune публикует материал, где говорится о неожиданно проявившей себя проблеме с боеприпасами.

По словам авторов публикации, ВВС Франции столкнулись с нехваткой ракет для истребителей «Рафаль», когда началось их активное применение против БПЛА Ирана. Указано на то, что «Рафали» использовались ВВС Франции для «защиты французских авиабаз» на Ближнем Востоке, которые Иран атаковал с использованием своих дронов типа «Шахед».

Из материала:

Из-за необходимости массово применять ракеты с бортов истребителей Rafale возникли опасения за дальнейшую боеспособность авиации в регионе.

В Минобороны Франции по этому поводу, как пишет издания, созывалось экстренное совещание:

На кризисном совещании поднимался вопрос о срочных мерах по пополнению запаса ракет и долгосрочному усилению боеспособности.

Примечательно, что эти сообщения из Франции приходят фактически в одно время с израильскими публикациями о том, что в Израиле значительно истощён запас зенитных управляемых ракет для перехвата иранских средств огневого поражения. А ранее прошли сообщения о переброске американцами своих комплексов ПВО-ПРО из Юго-Восточной Азии (Японии и Южной Кореи) на Ближний Восток, что свидетельствует о значительных проблемах с противовоздушной обороной, которые США и Израилю создал Иран.