Войти
Военное обозрение

Минобороны Франции провело экстренное совещание из-за нехватки ракет для Rafale

Французское издание La Tribune публикует материал, где говорится о неожиданно проявившей себя проблеме с боеприпасами.

По словам авторов публикации, ВВС Франции столкнулись с нехваткой ракет для истребителей «Рафаль», когда началось их активное применение против БПЛА Ирана. Указано на то, что «Рафали» использовались ВВС Франции для «защиты французских авиабаз» на Ближнем Востоке, которые Иран атаковал с использованием своих дронов типа «Шахед».

Из материала:

Из-за необходимости массово применять ракеты с бортов истребителей Rafale возникли опасения за дальнейшую боеспособность авиации в регионе.

В Минобороны Франции по этому поводу, как пишет издания, созывалось экстренное совещание:

На кризисном совещании поднимался вопрос о срочных мерах по пополнению запаса ракет и долгосрочному усилению боеспособности.

Примечательно, что эти сообщения из Франции приходят фактически в одно время с израильскими публикациями о том, что в Израиле значительно истощён запас зенитных управляемых ракет для перехвата иранских средств огневого поражения. А ранее прошли сообщения о переброске американцами своих комплексов ПВО-ПРО из Юго-Восточной Азии (Японии и Южной Кореи) на Ближний Восток, что свидетельствует о значительных проблемах с противовоздушной обороной, которые США и Израилю создал Иран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
Rafale
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
