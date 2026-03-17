Войти
Lenta.ru

Названа особенность израильских F-35

178
0
0
Фото: Israeli Army / Handout / Anadolu Agency / Getty Images
Фото: Israeli Army / Handout / Anadolu Agency / Getty Images.

NI: Шлем пилотов израильских F-35 позволяет «видеть сквозь самолет»

Пилоты истребителей F-35I Adir израильских военно-воздушных сил получили специальный шлем, который позволяет видеть «сквозь самолет». Особенность израильской модификации американского самолета пятого поколения назвали в публикации The National Interest (NI).

Пилоты базовых F-35 используют специальные шлемы с системой, которая выводит необходимую информацию перед глазами летчика. Корпус каждого шлема изготавливают индивидуально с учетом особенностей формы головы летчика. Это обеспечивает хорошую фиксацию в различных условиях. Стоимость изделия составляет более 400 тысяч долларов.

Для F-35I разработали новую модель шлема, которая может работать с дополнительными системами израильских самолетов. В частности, она позволяет пилоту получать изображение с камер и датчиков, установленных на самолете. Нашлемная система состоит из двух миниатюрных проекторов, которые выводят необходимую информацию.

В феврале издание Breaking Defense писало, что компания Lockheed Martin провела испытания истребителя F-35 с боевым искусственным интеллектом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
