Быль дорог: военные колонны перешли под охрану наземных и воздушных дронов

Новая тактика позволяет избежать подрывов армейской техники на минах и фугасах

Квадрокоптеры и роботизированные платформы начали сопровождать военные колонны российской армии в зоне СВО. Теперь маршрут техники с воздуха обследуют два дрона, а при обнаружении подозрительных предметов в работу включается наземный аппарат. Он устанавливает накладной заряд и уничтожает опасную находку. Новая тактика проводки колонн позволяет снизить риск подрыва на минах, сбрасываемых с беспилотников, а также на фугасах, заложенных диверсантами, отмечают эксперты.

И в воздухе, и на земле

Колонны военной техники в зоне проведения военной спецоперации начали сопровождать воздушные и наземные дроны, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Перед машинами летят два квадрокоптера с видеокамерами: они обследуют дорожное полотно и обочины. При нахождении взрывоопасного предмета техника останавливается, с одного из прицепов выгружают наземную робототехническую платформу (НРТК) с манипулятором.

Оператор аппарата, ориентируясь на данные с квадрокоптеров, находит подозрительный объект. После этого робот с помощью манипулятора устанавливает на него накладной заряд и отходит на безопасное расстояние. Затем заряд подрывается, и обнаруженный предмет уничтожается, рассказали собеседники.

Такая тактика проводки колонн уже используется в зоне спецоперации.

Наземные и воздушные дроны — не единственная защита военной техники на марше. Ее также прикрывают мобильные огневые группы (МОГ), бойцы которых вооружены пулеметами, гладкоствольным ружьями и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам противника.

— Это более эффективно, чем движение без охранения или с пешими саперами, — считает председатель Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев. — Многое зависит от оборудования квадрокоптера. Существуют системы, которые позволяют просматривать грунт на определенную глубину и обнаруживать фугасы, заложенные на дороге или рядом с ней.

Такая методика спасает жизни людей, добавил он. Сейчас противник оборудует противотранспортные мины элементами на неизвлечение, и для сапера это серьезный риск.

— Не всякое хитрое устройство можно обезвредить. Поэтому, когда используются механические средства разминирования, это безопаснее. В любом случае это лучше, когда подрываются металлические дроны, а не человек, — заключил полковник Юрьев.

Беспилотники в штате

Сопровождение колонн дронами — это естественное развитие методов охраны, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— Всё идет к тому, что скоро большая часть военной техники будет штатно оснащаться такого рода беспилотниками, — считает эксперт. — У нас есть новый род войск — Войска беспилотных систем. Они внедряются во все подразделения сухопутных войск, и транспортные части тоже получат такие дроны. Им досталась важная работа, которая должна всегда вестись на поле боя или в прифронтовых областях — сопровождение военной техники.

Безопасность транспортных маршрутов в прифронтовой зоне — одна из самых ключевых задач, обеспечивающих устойчивость наших сил на линии боевого соприкосновения, отмечают военные эксперты.

Вражеские беспилотники могут залетать далеко в тыл и устанавливать мины. Кроме того, в отдельных районах возможны действия диверсионных групп, что делает движение по дорогам опасным, отметил Алексей Леонков.

То, что колонны начали охранять квадрокоптеры с НРТК, — это своего рода проба пера: в дальнейшем в структуре транспортных частей будут целые подразделения беспилотников, уверен эксперт.

По словам Леонкова, роботизированные системы будут заниматься разведкой, сопровождением, прикрытием от атакующих дронов, а также выявлением препятствий по следованию маршрута военной техники.

Тенденции последних лет показывают, что роботизированные комплексы самых разных типов будут играть всё большую роль в войсках, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— И боевые действия, и продвижение колонн, и деятельность в ближнем тылу будут сопровождаться массированным применением воздушных и наземных аппаратов, — уверен он. — Они должны будут штурмовать, прикрывать, вести разведку и т. д. Иными словами, вокруг любой техники с экипажами будет появляться всё больше беспилотных аппаратов с самой разной специализацией.

Появляется всё больше дронов-защитников, которые должны прикрывать колонны и технику в бою и в тылу, отметил Юрий Лямин. Зенитные БПЛА-перехватчики сейчас задействованы на передовой, и в самом в ближайшем будущем они будут обеспечивать зенитный «зонтик» нашей технике на марше в тылу, уверены эксперты.

Дроны-помощники для штурмовых групп

Область применения различных роботизированных платформ в российской армии сейчас активно расширяется. Специализированные дроны помогают прокладывать линии связи и подвозят грузы на передовую. Наземные НРТК со стрелковым оружием сопровождают штурмовые отряды.

Есть и ударные машины. «Известия» писали, что в войсках сейчас проводятся испытания наземного дрона «Уран-3». Новинка разработана для саперных и штурмовых подразделений и может использоваться при расчистке проходов в минных полях и заграждениях. Для этого она получила специальный минный трал, который гарантированно уничтожает противопехотные мины.

При необходимости аппарат способен поддерживать наступающие подразделения огнем — на нем установлен специальный модуль с 12.7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом. Аппарат управляется дистанционно с помощью пульта. Благодаря этому оператор может находиться на расстоянии в сотни метров от машины, что значительно снижает риск для его жизни.

Богдан Степовой

Роман Крецул