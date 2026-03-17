Военное обозрение

Израиль готовится поразить ещё «тысячи целей» на территории Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Израиль совместно с США разрабатывает план продолжения военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, заканчивать конфликт в ближайшее время в Тель-Авиве не намерены.

Израиль рассчитывает еще как минимум на три недели нанесения ударов по Ирану, по крайней мере, такие планы сейчас разрабатывают американские и израильские военные. Кроме того, у Тель-Авива есть и «более масштабные» планы, рассчитанные на период после истечения трех недель. По словам Дефрина, на территории Ирана еще «тысячи целей», которые до сих пор не поражены.

Армия обороны Израиля работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы серьезно ослабить иранский режим.

Также Израиль планирует провести военную операцию против ливанской «Хизбаллы», которая выступила на стороне Ирана, хотя могла бы отказаться от участия в конфликте, как это было в прошлом году, во время 12-дневной войны.

Ранее в Тель-Авиве признали, что не сумели достичь результатов на начальном этапе войны против Ирана. Несмотря на многочисленные удары и ликвидированное руководство Ирана, режим аятолл сумел удержать власть и не допустить новых волнений в стране. Теперь еврейское государство намерено это исправить.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 03:56
  • 541
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 17.03 03:55
  • 15010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя
  • 17.03 02:18
  • 1
Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет "очень мрачное будущее", если союзники не помогут США в Иране (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 01:46
  • 1
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 16.03 23:32
  • 0
Комментарий к ""Леопардовый" крах: почему лучший танк в мире полностью провалился на Украине? (19FortyFive, США)"
  • 16.03 21:38
  • 0
Комментарий к "В США раскритиковали применение «Томагавков»"
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"