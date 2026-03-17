Израиль готовится поразить ещё «тысячи целей» на территории Ирана

Израиль совместно с США разрабатывает план продолжения военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, заканчивать конфликт в ближайшее время в Тель-Авиве не намерены.

Израиль рассчитывает еще как минимум на три недели нанесения ударов по Ирану, по крайней мере, такие планы сейчас разрабатывают американские и израильские военные. Кроме того, у Тель-Авива есть и «более масштабные» планы, рассчитанные на период после истечения трех недель. По словам Дефрина, на территории Ирана еще «тысячи целей», которые до сих пор не поражены.

Армия обороны Израиля работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы серьезно ослабить иранский режим.

Также Израиль планирует провести военную операцию против ливанской «Хизбаллы», которая выступила на стороне Ирана, хотя могла бы отказаться от участия в конфликте, как это было в прошлом году, во время 12-дневной войны.

Ранее в Тель-Авиве признали, что не сумели достичь результатов на начальном этапе войны против Ирана. Несмотря на многочисленные удары и ликвидированное руководство Ирана, режим аятолл сумел удержать власть и не допустить новых волнений в стране. Теперь еврейское государство намерено это исправить.