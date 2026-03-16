Иран готов к прямому столкновению с американской армией

Иранская армия готова к любому сценарию, включая возможное прямое столкновение с американскими войсками в ходе наземной операции. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

США перебрасывают на Ближний Восток морских пехотинцев, в регион отправился десантный корабль-амфибия USS Tripoli, на борту которого находятся 2,5 тысячи морпехов из состава 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты США. Кроме того, на борту находятся 20 истребителей F-35B. Судно вышло из Японии и уже прошло Южно-Китайское море. Как предполагается, данное подразделение будет участвовать в наземной операции, но пока непонятно какой.

Иран готов к наземному столкновению с американской армией, по словам Багери, на данный момент рассматриваются различные сценарии продолжения боевых действий.

Наши вооруженные силы готовы к любому сценарию, потому что мы знаем, что наше дело абсолютно правое. Мы защищаем свою родину от агрессии. Поэтому и наши военные, и наши люди — вся нация готова к любому развитию событий.

Как пишет западная пресса, Трамп пока окончательно не определился с планом по продолжению военной операции. То, что она будет продолжена, с этим уже никто не спорит, но вот каким способом — пока непонятно. Воздушными ударами войну не выиграть, а наземное вторжение грозит большими потерями.