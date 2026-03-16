Немцы и французы решили заменить танки Leopard 2 и Leclerc гибридными MGCS

Европейские страны всерьёз рассматривают вариант развития своего парка бронетехники за счёт гибридных платформ. Один из вариантов - кооперативное детище Германии и Франции в виде MGCS. Это бронемашины с гибридной силовой установкой, интегрированные с системой искусственного интеллекта.

Западные эксперты отмечают, что в рамках европейской программы создания танков и ББМ нового поколения планируется масштабное обновление мобильности за счёт новой гибридной силовой установки, призванной повысить производительность, эффективность и маневренность на поле боя.

В основе этой силовой установки лежит недавно разработанный 10-цилиндровый двигатель Rolls-Royce, созданный на базе «дизеля» MTU Series 199 и, как утверждается, оптимизированный для экстремальных перепадов нагрузки и суровых условий эксплуатации.

Из официальной презентации:

Конфигурация нового двигателя обеспечивает улучшенные характеристики сгорания топливной смеси, повышенную удельную мощность и более высокую тепловую эффективность в соответствии с требованиями инициативы по созданию основной наземной боевой системы для Европы (MGCS).

Мощность гибридного двигателя составляет 1495 л.с. В него входят современные электронные системы управления и система впрыска топлива. Причём топливо может варьироваться, включая и его низкокачественные (по современным западным меркам) образцы. В условиях резкого скачка цен на нефть, надо полагать, для Германии и Франции особенно актуально...

Техническое оснащение гибридных танков и ББМ - это и электрифицированная трансмиссия с гидроусилителем «рулевого» управления от немецкой компании ZF Group. В ней реализован принцип рекуперации энергии для повышения энергоэффективности.

Программа MGCS представляет собой, как уже было отмечено выше, совместный проект Германии и Франции, направленный на замену танков Leopard 2 и Leclerc, а также бронемашин на их основе.

О стоимости проекта и всей реализуемой программы официально пока не говорят. Возможно, ещё и потому, что в настоящее время практически повсюду наблюдается тенденция, когда конечная стоимость оказывается значительно выше плановой и официально утверждённой.