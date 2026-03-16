Военное обозрение

Немцы и французы решили заменить танки Leopard 2 и Leclerc гибридными MGCS

Источник изображения: topwar.ru

Европейские страны всерьёз рассматривают вариант развития своего парка бронетехники за счёт гибридных платформ. Один из вариантов - кооперативное детище Германии и Франции в виде MGCS. Это бронемашины с гибридной силовой установкой, интегрированные с системой искусственного интеллекта.

Западные эксперты отмечают, что в рамках европейской программы создания танков и ББМ нового поколения планируется масштабное обновление мобильности за счёт новой гибридной силовой установки, призванной повысить производительность, эффективность и маневренность на поле боя.

В основе этой силовой установки лежит недавно разработанный 10-цилиндровый двигатель Rolls-Royce, созданный на базе «дизеля» MTU Series 199 и, как утверждается, оптимизированный для экстремальных перепадов нагрузки и суровых условий эксплуатации.

Из официальной презентации:

Конфигурация нового двигателя обеспечивает улучшенные характеристики сгорания топливной смеси, повышенную удельную мощность и более высокую тепловую эффективность в соответствии с требованиями инициативы по созданию основной наземной боевой системы для Европы (MGCS).

Мощность гибридного двигателя составляет 1495 л.с. В него входят современные электронные системы управления и система впрыска топлива. Причём топливо может варьироваться, включая и его низкокачественные (по современным западным меркам) образцы. В условиях резкого скачка цен на нефть, надо полагать, для Германии и Франции особенно актуально...

Техническое оснащение гибридных танков и ББМ - это и электрифицированная трансмиссия с гидроусилителем «рулевого» управления от немецкой компании ZF Group. В ней реализован принцип рекуперации энергии для повышения энергоэффективности.

Программа MGCS представляет собой, как уже было отмечено выше, совместный проект Германии и Франции, направленный на замену танков Leopard 2 и Leclerc, а также бронемашин на их основе.

О стоимости проекта и всей реализуемой программы официально пока не говорят. Возможно, ещё и потому, что в настоящее время практически повсюду наблюдается тенденция, когда конечная стоимость оказывается значительно выше плановой и официально утверждённой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Rolls-Royce
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"