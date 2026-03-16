Иран впервые в текущем конфликте с США и Израилем использовал ракету «Саджиль»

228
0
0
Пуск иранской ракеты
Пуск иранской ракеты.
Источник изображения: TV

КСИР: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль»

Иран впервые в ходе текущего конфликта с США и Израилем использовал двухступенчатую ракету «Саджиль». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По его данным, в ходе 54-ой волны операции «Правдивое обещание 4» были использованы сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр», «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад». Кроме того, впервые в ходе этой операции была запущена стратегическая твердотопливная ракета «Саджиль», отмечается в заявлении КСИР.

Удары были нанесены по центрам управления и принятия решений Израиля, по инфраструктуре его военно-промышленного комплекса, а также по местам сосредоточения израильских военных.

18 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран использовала двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль. По его данным, всего республика применила три подобных снаряда.

Позже военный эксперт Влад Шлепченко сказал, что запуск иранской ракеты сравнивали с ударом «Орешником», однако эффект оказался не таким, как от российского вооружения. Иран задумывал удар «Саджилем» как демонстрацию силы, однако израильские военные смогли отразить атаку, подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков.

